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珠寶鑽石展獲逾2300企參展

【明報專訊】香港貿發局將於3月1日至5日舉行第39屆香港國際珠寶展及第9屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展，兩展覽現已吸引34個國家、逾2300家公司參展，當中一半均來自海外地區。業界預計，香港已取消入境限制措施，並與內地全面通關，配合珠寶展覽，有信心今年貴重珠寶出口總額將進一步上升。

業界料今年珠寶出口升

香港珠寶業曾受疫情打擊，貴重珠寶出口總值2020年下跌兩成，不過防疫措施放寬下，貴重珠寶出口總值已達至714億元，較疫情亦上升18%，當中中東盟市場出口量亦按年上升逾四成。

香港鑽石總會創會會長馬墉宜表示，香港作為全球天然鑽石最大平台，今年可大規模舉辦珠寶展，有信心出口總額將進一步上升、兩展覽成交亦將強勁，亦希望令海外市場明白香港已經復常，可提供各項服務。他續指香港珠寶款式多、質量好、價格具競爭力，海外買家亦期待重新來港面對面交流、擦出更多火花，期望明年展覽增加至逾4000個參展商，屆時將更吸引買家到訪。

周生生（0116）董事兼副總經理周允成表示，隨着內地重新開放後，行業對內地業務信心亦有所加強，公司今年1至2月在內地表現亦不錯，相信主要受回鄉探親送禮需求所帶動，香港銷售今年1至2月亦錄得雙位數字增長。他續稱，香港與內地正式通關後，旅客佔整體銷售約5至6%，較上月只佔1%有所增長，預計下半年情况會較好，但行業仍面對人手短缺問題，旅客銷售至年底回復至疫前一半至三分一已算是健康發展。

香港貿發局副總裁張淑芬表示，已組織來自70個國家、合共100個買家團，合計超過一萬名非本地買家來港參觀及採購，相信香港與內地通關及全面撒銷檢疫措施後，未來將有更多海外參展商及買家參與香港各個展覽。