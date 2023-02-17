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恒指終止四連跌 21000關未企穩 分析：留意能否守穩20400點才部署

標籤：經濟

【明報專訊】美國最新經濟數據表現強勁，周三（15日）美股反覆向上。港股連跌4日後，昨天跟隨外圍市現反彈。恒指一度飈近500點後回落，收市升幅收窄至175點或0.8%，報20,987點，21,000點關口及10天線得而復失。恒科指昨天收報4367點，升78點或1.8%；國指升71點或1%，收報7089點。主板成交錄得1229.04億元，較上日增加9.4%。

明報記者 蔡穎霖

中移動錄3.48億北水淨買入

北水由周三的淨流入59.11億元，轉為昨天的淨流出8.64億元，終止單日淨流入。中資電訊股受追捧，中移動（0941）錄得3.48億元淨買入，為北水昨天淨流入最多個股，刺激股價升2%；中電信（0728）也有2.93億元淨買入，昨天股價升2.8%。昨天北水淨沽最多個股是騰訊（0700），錄得5.92億元淨流出，股價仍升1.5%。另外，南水北上昨天計淨流入67.94億元人民幣、扭轉周三淨流出的走勢。

藥明逆市跌4.3%

中資科技股昨日普遍做好，聯想集團（0992）升6.7%至7元，為昨天表現最好藍籌。龍頭科企「ATMXJ」同步上揚，京東集團（9618）升逾半成，收報212.6元；美團（3690）升1.6%，收報148.3元：阿里巴巴（9988）和小米集團（1810）分別升1.2%及0.8%。至於昨天跌幅最大的藍籌則是藥明生物（2269），全日跌4.3%，收報57.85元。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股本周出現「久守必失」的情况，曾多次穩守的21,000點關口終告失守。他認為，現階段港股未有實質好消息配合，中美問題亦在醖釀當中，令復常之路添上陰霾。隨着領展（0823）突然宣布供股，外間揣測往後或會展開供股及批股潮序幕，疑是大市已到達短期高位的信號，他建議投資者可先行留意20,400點是否守得穩才部署。