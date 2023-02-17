恒指終止四連跌 21000關未企穩 分析：留意能否守穩20400點才部署

【明報專訊】美國最新經濟數據表現強勁，周三（15日）美股反覆向上。港股連跌4日後，昨天跟隨外圍市現反彈。恒指一度飈近500點後回落，收市升幅收窄至175點或0.8%，報20,987點，21,000點關口及10天線得而復失。恒科指昨天收報4367點，升78點或1.8%；國指升71點或1%，收報7089點。主板成交錄得1229.04億元，較上日增加9.4%。