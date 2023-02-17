匯豐上調內地今年經濟增長預測至5.6%

瑞士嘉盛：內地樓價有下跌風險

Karsten Junius表示，目前內房市場的熱度不高，該行亦正在擔心有關調整情况會在未來幾個月持續，該行對樓價或下跌不感驚訝。他續稱，若未來數月內地家庭收入保持及有信心保持，將能增強內地樓市前景，緩解目前低沉氣氛，不過難預計家庭收入走勢，因為市場持續受疫情所困，該行對內地房地產行業持謹慎態度。

而匯豐預計今年房地產投資將恢復到溫和的4%增長水平，認為政府一直在努力穩定房地產市場，比如為地產開發商提供融資支持以及推動住房需求的政策。

匯豐又指出，內地經濟復蘇可能受到消費、尤其是服務業回升的推動，經濟勢頭將會在2024年繼續，料屆時GDP增長為5.5%，雖低於先前5.8%預測，但仍高於普遍市場預期。匯豐指即將召開的「兩會」或會側重於加大力度來支持經濟穩健復蘇，預計財政政策更具擴張性，貨幣政策可能提供流動性支持。