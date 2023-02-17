港宏利去年新業務價值跌27% 擬美加回購5570萬股 規模縮四成

明報記者 歐陽偉昉

宏利香港業務年度化保費等值銷售總額（APE）全年按年跌33%至5.73億美元（約44.98億港元），第四季跌35%至1.39億美元（約10.91億港元），不過按季則上升4.4%。第四季新造業務價值邊際利潤率為81.9%，按年上升5.9個百分點，主要受惠利好產品組合，其中危疾保險佔年度化保費等值銷售總額16.7%，惟未能抵消銷售下跌影響。去年宏利香港全年核心盈利為8.76億美元（約68.76億港元），按年減少8%，第四季為2.24億美元（約17.58億港元），按年跌17%。截至去年底，宏利港澳代理人數有1.16萬人，按年持平。

全面通關 增長勢頭料重現

去年下半年銀行存息上升，普遍削弱客戶投保儲蓄保險意欲，宏利表示下半年香港銷售下跌，主要受客戶理財決策意欲轉弱，以及全年大部分時間持續實施疫情防控影響。今年初香港與內地恢復通關，宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，大部分防疫措施亦已撤銷，相信港澳居民以及內地旅客對港澳保險的需求，將繼續呈現增長勢頭。去年第四季澳門重開邊境及內地旅客重臨，他指澳門當季APE創季度新高，當中大部分來自內地訪客。

宏利昨日開市前公布業績，集團去年新業務價值為20.63億加元（約121.01億港元），按年跌9%，第四季按年跌9%至5.25億加元（約30.79億港元），主要由於香港、新加坡和中國內地新業務價值下跌。宏利昨日在港收報152港元，上升0.26%。

宏利集團年度化保費等值銷售總額，去年第四季按年跌12%至12.89億加元（約75.53億港元），核心盈利按年下跌2%至17.46億加元（約102.31億港元）。每股股息為0.365加元（約2.14港元），按年多派11%。