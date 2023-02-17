moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

內地人萬億吸美政府機構債 沽美國債套983億 尋求更高收益率

【明報專訊】美國財政部的數據顯示，儘管中國投資者去年拋售了價值126億美元（約983億港元）的美國國債，不過他們同時購入了價值1218億美元（約9500億港元）的美國政府機構債券（U.S. agency bonds），購買量創歷來新高。美國政府機構債券是指由美國政府支持的高收益證券，當中包括住宅按揭貸款巨頭房利美（Fannie Mae）和房貸美（Freddie Mac）的債券。根據彭博社的數據，目前此類美國政府機構債券的收益率，較美國國債收息率曲線的息差，高出0.28厘。

隨着美聯儲去年展開加息周期遏抑通脹，目前美國政府機構債務對比美國國債的息差，幾乎較2021年11月的0.1厘低位，上升兩倍。

市場人士指出，中國投資者並非對美國國債缺乏信心，而是將資金轉投其他收益率更高的美國政府機構債券。

中國持美國債12年半最少

研究機構CreditSights駐新加坡的高級中國信貸分析師Zerlina Zeng指出，尋求更高的收益率似乎是中國投資者由美國國債，轉向美國政府支持的按揭抵押證券（MBS）的主因。由於美聯儲結束購買MBS，加上利率波動加劇，以及商業銀行的需求疲軟，都令美國政府支持的MBS表現，遜於其他美國固定收益資產。這導致MBS的收益率自去年下半年開始上升，並較美國國債的收益率更具吸引力。

近期美國國債的主要買家，包括日本養老金、人壽保險公司及美國商業銀行等，都對美國國債需求減弱。儘管中國仍是僅次於日本的美國第二大債權國，但其美國國債總持倉已降至2010年6月以來新低。

中國尋求外匯資產多元化

另外，摩通的研究報告則顯示，截至去年11月，中國政府所持的美國國債，佔其外匯儲備的比例，已由2021年底的32.9%降至27.9%，反映中國國家外匯管理局正尋求外匯資產多元化。不過美國財政部的數據卻顯示，中國居民購買美國政府機構債券卻持續增加。

美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）的高級研究員Brad Setser指出，若與美國國債相比，中國投資者似乎比較願意承擔更大的投資風險，以換取更高的收益率，預計該國投資者有望在今年內購入約750億美元（約5850億港元）的美國政府機構債券，即相當於外國投資者對這些證券需求的一半。

（綜合報道）

[國際金融]