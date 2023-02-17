集友銀行創行八十載 金融力量弘揚「嘉庚精神」

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集友銀行於1943年在福建省永安創立，於1947年在香港註冊成立，至今在港開設了24間分行，在內地開設了7間分支機構。2017年集友銀行股權成功交割，正式成為廈門國際銀行一員，也標誌著集友銀行進入了一個發展新時代。

經營80年，集友銀行始終不忘倡辦人陳嘉庚的創行初心，以經營銀行的盈利支持陳嘉庚創辦的集美學校的長期經費，亦是集友銀行的經營特色。多年來，集友銀行持續向集美學校派發股息和紅利超過港幣28億元，並在2018年在香港成立「集友陳嘉庚教育基金」，繼續致力回饋教育、鼓勵科研、扶弱濟貧，履行企業社會責任和樹立正向能量。

集友銀行不忘初心，積極參與公益事業，傳承和弘揚「嘉庚精神」。2019年，在中國僑聯和香港僑界社團主辦支持下，集友銀行與集友陳嘉庚教育基金承辦了「重走嘉庚路·致敬新時代」主題系列活動香港站之「華僑旗幟·民族光輝──傳承嘉庚精神及華僑華人參加祖國建設成果展」，這亦是「嘉庚精神」第一次走進香港。

支援中港防疫物資 聚焦民生金融保障

面對新冠疫情突然來襲，集友銀行對社會的抗疫支援遍及多個層面，在疫情初期，內地、香港防疫物資陷入「一罩難求」的困境時，集友銀行第一時間聯同集友陳嘉庚教育基金以及陳嘉庚基金聯誼會，發揮海內外資源優勢，從全球採購防疫物資輾轉千里轉運到香港及內地，支持前線醫護抗疫，先後向湖北省、福建省等境內外27家新冠肺炎救治醫院、香港醫管局、香港紅十字會、香港明愛醫院及廈門集美大學捐贈數批近千萬的醫療物資和防疫物品。

2022年，香港爆發第五波疫情，集友銀行向香港福建社團聯會、香港直接資助學校議會、全港青少年抗疫連線和博愛醫院捐助抗疫物資，並贊助博愛醫院「中醫醫療車義診日」。除了扶助社區抗疫，集友銀行亦積極響應中聯辦「16項支持特區政府防疫抗疫舉措」的號召，及時推出「同心抗疫」金融服務十大措施，援助出現經濟困難的個人與企業。向個人客戶提供物業按揭貸款「6個月還息不還本」計劃及豁免受疫情影響客戶的手續費、利息及罰息；向企業客戶提供中小企抗疫應急貸款計劃和抗疫特定企業專項貸款支持，及相關過渡性安排和免除申請手續費等。集友銀行盡力以金融力量幫助社會各界渡過難關。

不忘初心扶持教育 致力培育業內優才

集友銀行致力支持教育發展，並積極傳承和弘揚「嘉庚精神」。為促進世界各地華人中學生瞭解中國近代歷史、學習先賢拼搏精神，集友銀行連續兩年推動陳嘉庚基金聯誼會、集友陳嘉庚教育基金會舉辦國際中學生陳嘉庚常識比賽，為全球更多國家和地區的青少年構建起國際交流橋樑。同時又於2022年8月推出「華僑旗幟·民族光輝──陳嘉庚生平事蹟展」進入校園展覽計劃，讓廣大本地青少年認識陳嘉庚的奮鬥故事和崇高品德。

集友陳嘉庚教育基金更於2022年與珠海學院簽署合作備忘錄，捐資設立「集友陳嘉庚教育基金教學金」及「集友陳嘉庚教育基金學術成就獎」，分別鼓勵優秀的大專學術人才和為教育事業做出貢獻的優秀教師。

在人才培養方面，集友銀行每年透過「友苗青年計劃」暨大學畢業生見習主任(GT)，從應屆大學畢業生中篩選出有志加入銀行業的年輕人。該計劃至今已推出超過10年，2022年更收到超過500位申請人投遞簡歷，創歷屆人數最多。由2017年起已有超過150名畢業生受僱於此計劃，為他們提供一系列專業培訓課程，包括企業文化、系統運作、業務合規等專業知識，幫助他們成長和規劃職業生涯。

「跨境‧跨界」多項發展 優質理財助財富增值

集友銀行積極響應「一帶一路」的倡議及粵港澳大灣區發展戰略，於2018年在深圳設立分行；2020年在深圳成立全資附屬科技公司集友科技創新（深圳）有限公司；2021年在深圳成功推進集友私募股權投資基金管理（深圳）有限公司獲批並完成中國證券投資基金業協會（中基協）管理人備案，成為近年中國首家獲得備案的銀行系合格境外有限合夥人（QFLP）。通過「商行＋投行」聯動的創新綜合模式，發揮港深雙平台、雙優勢，進一步推動大灣區發展。

集友銀行亦高度重視發展普惠金融，包括 為高資產客群提供「集友理財」財富管理服 務，由專屬理財經理為客戶提供貼身及多元 化的理財方案； 去年集友銀行更成功推出 「跨境理財通」服務，為大灣區居民提供更 便捷的個人跨境理財服務，助力客戶把握投 資良機，實現資產增值。

今年集友銀行迎來80周年行慶，集友銀行將繼續把握國家「十四五」規劃的政策機遇，以創新金融服務模式，推進跨境投資及融資業務便利化、提升跨境金融服務覆蓋能力。同時，大力發展華僑金融，以金融力量支持香港社會經濟發展及繁榮穩定。

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