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李嘉誠減持Zoom套21億 仍揸6.9% 疫市持股價值曾高達864億 現縮水八成

標籤：經濟

【明報專訊】長和系創辦人李嘉誠退任上市公司主席多時，但旗下投資動向仍然矚目。李嘉誠旗下維港投資最近披露，去年大手減持視像會議軟件服務商Zoom（美：ZM）股份，估計套現超過2.7億美元（約21億港元），其市值雖然比高峰期縮水逾八成，但相比原本投資額，預料相關投資依然獲利甚豐。

彭博社引述監管文件顯示，李嘉誠旗下科技投資旗艦維港投資由去年3月至12月期間，合共減持Zoom約290萬股，估算價值超過2.7億美元。李嘉誠早於2013年投資Zoom，一度持有8.5%股權。在2020年新冠疫情期間，市場對視像會議需求大增，刺激該股股價當年10月股價一度衝越588美元（約4615港元）創新高（見圖）。李嘉誠當時持股市值高達約110億美元（約863.5億港元），差不多相等於他的三分之一財富，成為他當年重登《福布斯》香港首富寶座的關鍵。

相比原投資額 料獲利甚豐

減持股份後，李嘉誠現時仍持有Zoom約6.9%股權，約值16億美元（約125億港元）。數據顯示，Zoom股價在去年累計大幅下挫超過60%，周四收報77.91美元，若與2020年高峰期股價比較，更累積下挫高達約86%。不過傳媒曾指，李嘉誠早於2013年和2015年參與Zoom融資，直至Zoom在2019年上市時，有關股份市值約8.5億美元（約66.73億港元），反映其投資回報依然可觀。

李嘉誠大手減持的同時，有重磅投資者睇得更淡。著名對冲基金經理索羅斯（George Soros）掌管的投資基金Soros Fund，去年第四季悉數將98.6萬股Zoom「清倉」套現，轉向投資其他科技股。

索羅斯去年清倉Zoom

隨着全球經濟從疫情中「復常」，Zoom亦面對市場變化，早前宣布裁減約1300名員工，佔員工總數約15%，創辦人袁征亦減薪98%和放棄花紅。但他認為疫後網上和實體之間的混合模式和智能會議仍成為趨勢。

李嘉誠最成功的科創投資之一必定是Facebook，現稱Meta，在2012年，他首度披露投入Facebook的資金約4.5億美元（約35.1億港元），當時他更稱在Facebook上市後，只會拿回投資本金，其餘滾存賺取的利潤作長期持有。當時Facebook招股價38美元（約296港元），以Meta股價周四收報172.44美元（約1353港元）計，帳面回報仍達約3.5倍。

明報記者