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希慎：春節後商場人流升 銷售未跟上

【明報專訊】希慎興業（0014）公布，受非現金性投資物業公平值虧損擴大所影響，去年全年由盈轉淨虧損11.6億元；基本盈利按年下跌8.6%至21.3億元，第二次中期股息維持每股派1.17元。集團主席利蘊蓮表示，農曆年後商場人流有明顯增長，暫未見銷售大升或反彈至2018年疫前水平，料需時觀察客人的消費習慣變化。

集團期內收入按年跌4.1%至34.6億元（見表），其中商舖收入微升1.4%至16.43億元；出租率保持99%。利蘊蓮表示，內地宣布改變疫情策略後，市場已十分樂觀及反應正面。由於農曆新年期間內地人或港人回鄉探親，加上簽證問題，香港1至2月人流未有大幅增長，不過過年後商場人流已有明顯增長。

基本盈利跌9％ 維持每股派息1.17元

她又稱，未看到銷售大幅提高或反彈至2018年疫前水平，相隔數年消費者的消費習慣亦有改變，需要繼續觀察，預計年中情况會較明朗。集團首席營運總監呂幹威表示，去年下半年逐步取消疫情限制措施，第四季的銷售表現不錯，今年1至2月的人流及銷售亦有所增長，奢侈品牌亦開始有消費者在外排隊，整體情况正面，料今年租金收入將持續增長。

今年租金收入料續增

集團旗下寫字樓去年收入按年下跌8.7%至15.78億元；至年底出租率為90%，按年下跌4個百分點。利蘊蓮認為，香港與內地通關與寫字樓承租率不一定掛鈎，考慮到寫字樓租戶習慣已改變，集團早在數年前已發展共享空間項目，加上香港供應有所增加，例如中環亦有不少新項目將落成，估計寫字樓租金前景仍正面，惟未知能否回到從前水平。至於上海利園寫字樓業務組合，呂幹威表示，去年第四季已獲首位租戶承租，料第2至3季承租率會上升。

此外，希慎將開展利園區及希慎廣場區域活化計劃，集團首席財務總監及公司秘書賀樹人預計，未來5年將投入15億至20億元於項目升級。希慎昨午公布業績，午後跌幅擴大，收市報26.3元，跌1.9%。