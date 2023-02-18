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科網累港股挫267點 阿里失守「紅底」

【明報專訊】美國1月PPI（生產物價指數）高於預期，加上有聯儲局官員表示支持3月加息0.5厘，息口敏感科技股跟隨美股納指向下，「ATMX」齊跌2至3%，阿里巴巴（9988）更失守百元大關，恒指昨日亦以近全日低位收市，繼續低於21,000點水平。跌市成交縮減至不足900億元，較上日縮減近27%至897億元。分析表示，成交縮減反映現時觀望氣氛濃厚，下周將有重磅藍籌公布業績，如恒指仍低於21,000點水平，走勢或會急轉直下。

成交縮減至897億

恒指昨低開29點，午後跌幅擴大，低位跌283點，收市跌267點或1.28%，報20,719點；國指跌98點或1.39%，報6991點；科指收市跌2.5%至4257點。北水維持淨流出走勢，昨日流出1.04億元，盈富基金 （2800）錄得7億元淨流入；騰訊（0700）及藥明生物（2269）齊遭北水沽貨，分別有9.9億及4億元淨流出。

科網股昨日急跌，百度 （9888）跌4.59%，收報141.3元，是跌幅最大的藍籌；ATMX以小米（1810）跌幅最大，收市挫3.3%至12.7元；阿里巴巴昨收市跌2.6%至99.45元，是1月初以來首次失「紅底」（見圖）；騰訊及美團（3690）亦跌逾2%。AI概念股亦同樣受壓，商湯（0020）收市跌逾5.6%至2.5元；知乎（2390）亦跌1.8%。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，以往美股表現疲弱，港股亦可跟隨A股向上，不過昨日就連A股亦轉弱，大市觀望氣氛濃厚，成交亦明顯減少，拖累港股再次跌穿21,000點水平。他續指，現時恒指的250月線約在21,000點水平，過去跌穿該平均線後，形勢將急轉直下，因此現時要留意恒指能否重上21,000點將成為關鍵。

分析：下周重磅藍籌業績左右後市

展望後市表現，植耀輝預計，市場將聚焦下周包括匯控控股（0005）、阿里巴巴、港交所（0388）的重磅藍籌股業績表現，是指能否企穩在250月線水平以上的關鍵。