北向互換通暫只納利率互換產品

相關基礎設施交易清算安排方面，境內外電子交易平台和清算機構共同向境內外投資者提供交易清算服務。境內外清算機構通過建立特殊風險準備資源和相應違約處置安排控制溢出風險。至於責任主體義務和職能，境內外投資者和相關金融市場基礎設施應履行交易報告義務，有匯報責任的機構應做跨境人民幣收支信息申報和國際收支統計申報，相關基礎設施應履行交易、清算監測職能。

匯兌管理安排方面，使用外匯參與北向互換通交易清算的境外投資者，可在一家香港結算行開立人民幣資金帳戶，用於辦理資金匯兌和結算業務。

內地本港證監簽合作備忘

另外，就2023年3月31日生效實施的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，中國證監會與香港證監會昨天簽訂監管合作備忘錄，以進一步加強有關境內企業香港上市相關事宜的監管合作。

備忘錄明確了在發行上市、跨境執法合作、中介機構監管、信息交換等領域相關的監管合作安排和程序。備忘錄的簽署，將便利兩地證監會履行各自監管職責，共同打擊跨境違法違規行為，保護投資者合法權益，確保兩地市場平穩健康發展。