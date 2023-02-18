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阮國恒：港銀內房信貸風險仍可控

標籤：經濟

【明報專訊】去年內地房地產企業債務問題惡化，本港銀行須為相關離岸貸款作出減值撥備，截至去年底，內地相關貸款之特別分類貸款按年升1.35個百分點至2.21%，帶動整體香港銀行特定分類貸款比率，按年上升0.5個百分點至1.38%，為2005年以來最高。金管局副總裁阮國恒表示，信貸風險仍然可控，雖然內房問題未完全解決，仍要視乎政策成效，但對今年情况審慎樂觀。

檢視銀行體系對NBFI風險承擔

阮國恒表示，內房貸款也沒有集中在個別銀行或客戶，當局早於6至7年前已有相關監管，業界亦有作風險管理。去年特定分類貸款比率在歷史上不算高位，兩者上升速度符合監管預期，其他貸款資產質素則維持良好。去年貨幣環境快速收緊，他指今年的信貸風險挑戰仍大，會繼續重點監管銀行的資產質素。

就其他審慎監管工作，金管局今年將會深入探討整體銀行系統對非銀行金融機構（NBFI）風險承擔。前年對冲基金Archegos、去年英國部分退休基金發生問題，對金融市場穩定性有一定影響，阮國恒表示，這些機構多利用結構性產品產生槓桿，當局會判斷整體銀行體系相關槓桿有多大，不過目前沒有計劃限制銀行對NBFI貸款的佔比，或切斷其資金鏈。

金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏稱，本地過去未有出現與Archegos相同情况，但有近似情况，例如曾有細價股股價大跌，有個別銀行有貸款風險集中案例。當局現在有個別地檢視銀行NBFI業務，例如股票融資、對冲基金、證券行等貸款。金管局今年會參照國際經驗，檢視整體銀行體系對NBFI風險承擔是否比估值高，是否有不在現時風險評估以外項目等，並研究日後如何跟進，目前有關工作處於構思階段。