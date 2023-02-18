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內部料難快速獲利 路透：騰訊棄VR硬件計劃

標籤：經濟

【明報專訊】隨元宇宙熱潮減退，再有科技公司擬解散相關團隊。路透昨引述3名消息人士表示，騰訊（0700）正放棄進軍虛擬實境（VR）硬件的計劃。因為現時經濟前景的不明朗因素，促使騰訊削減旗下元宇宙業務的成本及員工數目。騰訊昨收報373.8元，跌2.3%。

據報，騰訊於去年6月推出XR（延展實境）部門，建立包括軟件、硬件在內的擴展現實業務，更為此招聘近300人。其中兩名消息人士指出，騰訊曾提出過一個類似指環的手持遊戲控制器的概念，但在實現快速盈利方面遇到困難，加上生產有競爭力的產品需要大量投資，促使集團放棄此戰略。

騰訊：業務團隊調整 不會解散XR部門

其中一名消息人士稱，根據騰訊內部預測，XR項目預計至2027年才能實現盈利；第二位消息人士則表示，該部門亦缺乏有前景的遊戲和非遊戲應用程式（App）。報道指出，騰訊已建議XR部門大部分員工尋求其他工作機會。騰訊回應，由於硬件開發計劃發生變化，集團正對一些業務團隊進行調整，表明不會解散XR部門。

報道又指出，由於騰訊的戰略轉變，加上愈來愈多的監管審查和預計漫長的審查過程，集團決定放棄收購遊戲手機製造商黑鯊。騰訊拒絕就黑鯊的交易及內地審查是否導致交易惡化置評。2022年初，騰訊傳出擬以26億至27億元人幣的估值收購黑鯊，作為集團佈局元宇宙的一步；騰訊更為XR部門增加1000名員工。