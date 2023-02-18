港機場地勤費用飈 澳航墨爾本線續停飛

法新社亦報道，雖然航空公司與香港地勤服務部門談判數個月，但約20家亞洲地區航空公司仍無法重啟或增加在港的服務，香港機場地面服務公司更費用提高三成至1倍，並優先考慮中國的航空公司或與當局有密切或直接業務聯繫的母公司。機管局發言人回應，為確保航空交通有序地恢復，機管局通過民航處和航空公司協調航班時段，由現時至3月底沒有航班因此而取消。如航空公司遇到困難，機管局亦提供正式通報渠道作出協調，但現今未有收到相關需求。

澳航目前建議墨爾本乘客可先飛往悉尼，再搭乘悉尼至香港的航班，料於3月下旬至6月期間升級至使用A380飛行以應對額外的乘客量。不過國泰航空（0293）每日有2至3班直飛兩地航班，對市場而言更具吸引力。

港航首推本港直航北京大興機場

本地航空公司繼續加入新航線，香港航空宣布，由3月15日起每周將提供4班來往北京大興國際機場直航服務，成為香港首家開通此航線、並在北京兩個國際機場同時營運的本地航空公司。港航表示，將會陸續恢復更多航班，滿足對國際中轉交通及本地旅遊日益增加的需求。