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路透：幣安向CEO秘密轉帳32億 美子公司指從未挪用客戶款項交易

【明報專訊】路透社披露的銀行帳戶紀錄及公司信息顯示，全球最大虛幣交易平台幣安（Binance），與其獨立的美國公司幣安美國（Binance.US）有秘密的銀行帳戶連繫，並在2021年首季向幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬的關連企業進行89次可疑轉帳，涉及金額高達4.04億美元（約31.5億港元）。路透社稱，無法確定轉帳的原因，且無法確定被轉帳的款項是否包含美國客戶的存款。

幣安美國發言人表示，報道所引用的文件過時，並強調只有幣安美國的員工可接觸該銀行帳戶。根據幣安美國周四晚發出的聲明，表示有接受定期審計，並強調從未以客戶款項進行交易或放貸。去年底申請破產保護的全球第二大虛幣交易平台FTX，被指挪用客戶存款借予關聯公司Alameda償還債務，而後者在FTX擔任莊家的角色，促使美國監管機構收緊行業規管。

指報道引用過時文件

路透引述知情人士稱，幣安財務主管Susan Li可接觸幣安美國以營運企業BAM Trading名義所登記的Silvergate Bank銀行帳戶。根據銀行帳戶紀錄，僅在2021年頭3個月，該帳戶就向趙長鵬作為經理的交易公司Merit Peak轉帳逾4億美元，而期內Merit Peak僅向幣安美國轉帳16萬美元。

路透社未取得其他時間的銀行帳戶紀錄，不過企業信息顯示，幣安美國向Merit Peak的轉帳早於2020年尾開始。路透社稱，這些轉帳通常是在幣安美國的客戶資金託管公司Prime Trust，將資金存入幣安美國的帳戶後立即進行。銀行紀錄顯示，Prime Trust在2021年首季已向幣安美國的帳戶電匯了6.5億美元。

知情人士向路透社稱，Merit Peak的Silvergate Bank銀行帳戶收到款項後，部分資金會轉移至塞舌爾群島註冊的Key Vision之Silvergate帳戶。一份2021年的企業申報顯示，趙長鵬是Key Vision董事。

據路透社披露，涉及Merit Peak的轉帳，是透過Silvergate銀行專有的SEN交易網絡進行。幣安美國於2020年11月加入該網絡，以服務其企業客戶。SEN允許這些客戶在他們的銀行帳戶之間轉帳美元。不過Silvergate的投資者招股說明書稱， SEN的轉帳必須得到帳戶管理員的授權，否則違反銀行的合規規定。

據稱，時任幣安美國行政總裁Catherine Coley曾在2020年尾向幣安書面查詢轉帳原因。當時Susan Li回應道，Merit Peak扮演促進幣安美國交易的角色，並向幣安美國提供貸款及注資。

幣安與美公司獨立性受懷疑

路透社指，轉帳紀錄反映，未獲准在美國營運的幣安交易所，控制了幣安美國的財務，儘管幣安堅稱美國實體完全獨立運作。美國司法部及美國證交會（SEC）已向幣安和幣安美國查證關於兩者關係的信息，以了解幣安是否利用幣安美國，為其經營美國業務作掩護。

此外，自FTX於去年11月爆煲後，幣安等虛幣交易所的交易公司備受監管機構注視。貿易公司通常扮演莊家的角色，透過買賣資產增加交易所的交易量，而莊家就從買方出價及賣方要價之間的「價差」獲利。SEC主席Gary Gensler此前表示，這就是「我們不讓紐約證交所也經營對冲基金」的原因。他說，虛幣交易所往往同時充當經紀商及對冲基金，與自己的客戶進行交易，將客戶資金與自己的業務混合。他沒有點名哪家虛幣交易所涉及相關問題，僅表示會有更多執法行動。

（綜合報道）

[國際金融]