兩儲局官員放鷹 促下月加息半厘

交易員開始考慮到3月加息半厘的可能性。芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注下月加息半厘的概率增至兩成。在兩名聯儲局官員警告擴大加息幅度前，交易員預期3月加息0.25厘的概率達到九成。

美債息創3個月新高

高盛及美銀最新預測，美聯儲將於3月、5月、6月會議，各加息0.25厘，意味利率峰值可能上調至介乎5.25厘至5.5厘。高盛及美銀此前預期，美聯儲只會在未來兩次會議各加息0.25厘。貨幣市場交易顯示，投資者預計，美聯儲7月的利率將突破5.3厘，相比兩周前的利率峰值為4.9厘。

受加息預期帶動，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨曾升穿4.7厘，創3個月高位；美國10年期國債孳息率升穿3.9厘，創11月以來新高。

美股3大指數早段下滑，納指跌近1%。美匯指數昨升穿104.6，創6周高位。美元兌日圓漲至134水平。迹象顯示原油供應充足，加上市場憂慮美聯儲進一步加息可能遏抑需求，國際油價午夜前跌逾3%。

（綜合報道）

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