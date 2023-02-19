微軟傳開始推銷ChatGPT廣告方案 對話框或加付費連結 業界：暫無意採用

路透社引述廣告公司主管指出，在上周與一家大型廣告公司的會議上，微軟向業界展示新版Bing的AI功能，計劃可在搜尋結果回應附近，展示付費的網頁連結。此外，微軟亦計劃向特定行業客戶提供另一種廣告格式，例如在用戶詢問哪間是某地最住的酒店時，搜尋引擎會彈出酒店相關的廣告。跟傳統的搜索廣告比較，新版Bing的廣告將置於搜索頁面的頂部，有助廣告更加突出。

新版Bing廣告較傳統模式突出

廣告公司Horizon Media執行副總裁科恩（Michael Cohen）稱，微軟在會面上演示Bing的AI廣告樣本，稱微軟似乎已開始整合付費廣告，預期下月初公布更多策略內容，但微軟未說明何時可在ChatGPT對話框內購買廣告。

目前搜尋廣告市場由Google主導，網絡分析公司StatCounter估計，使用微軟同系搜尋引擎Bing的網絡瀏覽器Edge，目前全球市佔不足5%。不過，微軟看好新版Bing將會提供更好搜索結果和完整問題答案，吸引更多廣告商，該行近日預期，若Bing在搜尋廣告市佔每提高1個百分點，可以為公司帶來20億美元（約156億港元）的收入，背後蘊含巨大商機。

業界憂答案出錯影響客戶

儘管微軟有意向廣告商推銷ChatGPT的廣告方案，行業卻未必受落。有香港的數碼營銷公司表示，目前AI聊天機械人技術仍處於發展初期，加上關鍵字、搜索結果等組合太多，擔心回答結果出錯會影響客戶，即使有相關方案推出，也未必會選用。

一家香港電商平台認為，目前AI聊天機械人答覆不夠人性化，設計關鍵字時難以非常精準；對消費者而言，若AI推送太多搜索結果和選擇，反而造成更大困擾，因此未考慮使用相關技術。

明報記者 蔡穎霖