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免AI聊天機械人混亂 微軟限用戶每日50問

標籤：經濟

【明報專訊】人工智能（AI）聊天機械人掀起熱潮，惟被用家發現各種問題。微軟（美：MSFT）上周五表示，由於長時間對話會使聊天機械人混亂，加上數據顯示大部分用家在5條問題內能找到答案，僅約1%對話有逾50則信息，因此為Bing聊天功能設限，用戶每節提出最多5條問題、每日共限50條。另外，在每次對話結束後，內容會被清除，以免混淆聊天機械人。

過長對話或混淆Bing底層聊天模型

微軟早前把OpenAI的AI生成內容（AIGC）聊天機械人ChatGPT，整合到旗下Bing搜尋引擎及Edge瀏覽器。公司表示，經測試後發現，過長的聊天對話可能會混淆新版Bing的底層聊天模型，現決定實施一系列更改，以幫助集中聊天對話。

當對話達到5個回合後，系統將提示用戶開始一個新話題。在每個對話結束時，亦需要清除上下文，以免模型混淆。公司也表示，隨着不斷收到用戶的反饋，將會研究擴大對話的上限，以進一步增強搜索和發現體驗。

微軟於2月7日推出Bing AI測試版，部分用戶試用後反映，Bing自動生成答案有時與事實不符，甚至無中生有，認為必須核實AI答案，並判斷答案是否存在誤導或偏見；美國《紐約時報》專欄作家魯斯在試用期間，聊天機械人向他瘋狂示愛，試圖離間他與妻子感情，令他嚇到失眠。