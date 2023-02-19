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加息預期升溫 標指連跌兩周

標籤：經濟

【明報專訊】上周美國通脹數據回落速度不及預期，有聯儲局委員提議在下月議息再次提高加息幅度至0.5厘，拖累美股近日走勢疲弱，標指周五跌0.28%，收報4079點；納指跌0.58%，收報11,787點；道指受健康護理股帶動，升0.39%，收報33,826點。總結全周，標指跌0.28%，連跌第二周，道指跌0.15%，納指全周升幅收窄至0.59%。

全周納指升0.59% 道指跌

美國上周四公布的1月生產者物價指數（PPI）按月轉跌回升，意味物價回落有一定僵固性，本周五美國將公布聯儲局最關注的個人消費支出指數（PCE）。市場料聯儲局將加息至6月，利率升至5.5厘見頂的機會高達五成，相前一周前市場預期只會升至5.25厘。美國2年期和10年期國債息，周五一度升至去年11月以來高位，收市報4.63厘和3.83厘。

大型科技股普遍受壓，今年反彈五成的Nvidia（美：NVDA）下跌2.79%，Adobe（美：ADBE）收購Figma將受歐盟反壟斷調查，周五跌2.28%。加息延長引發對美國經濟前景擔憂，紐約期油上周五跌2.77%，全周跌4%，標指能源股ETF（美：XLE）周五下挫3.56%。市傳特斯拉（Tesla，美：TSLA）收購加拿大鋰業公司Sigma Lithium（美：SGML），特斯拉周五升3.1%，Sigma盤後則急升24.25%。

恒指夜期低水208點

恒指夜期報20,512點，下跌0.62%，低水208點，ADR港股比例指數下跌0.45%，收報20,626點。中概科技股ADR一同走弱，阿里巴巴（9988）ADR折合收報98.09港元，較港股低收1.37%，百度（9888）ADR折合報139港元，較港股低收1.61%。