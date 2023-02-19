彭博指幣安擬離開美國市場 趙長鵬：所有美虛幣下市消息不實

趙：正撤回部分潛在投資

彭博社引述消息人士稱，幣安正考慮中止與銀行等中介服務提供者的關係，並重新評估在美國的風險投資。他們亦考慮將任何在美國的加密貨幣下市，包括由Circle發行的穩定幣USD Coin（USDC）。幣安控股並未獲授權在美國提供虛幣交易服務，幣安美國則稱沒有計劃離開美國。

上周一美國證交會向幣安的穩定幣發行合作伙伴Paxos發出通知，禁止進一步發行幣安品牌的穩定幣BUSD，Paxos表示會結束與幣安在BUSD的合作，彭博指至上周四累計有23億美元從BUSD贖回。

FTX前工程主管承認詐騙

此外，彭博社亦引述消息指出，已申請破產保護的虛幣交易平台FTX前工程主管Nishad Singh承認詐騙指控，並正與檢察官達成協議。FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）去年底被美國起訴8宗串謀和電匯欺詐罪行，同案的兩名FTX前高層Caroline Ellison和Gary Wang在去年底已承認針對他們的控罪，並與檢察官合作。