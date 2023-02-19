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植田上任 傳因熱門人選均拒任行長

【明報專訊】2005年4月，植田和男從日本央行政策委員會卸任時表示，很榮幸能在「異常困難的時期」擔任委員會成員。他在任期間，日本面臨金融危機及持續的通縮，如今71歲的植田將成為央行舵手，惟日本的經濟依然是困難重重。

倘利率升 政府或難借新債還舊債

目前日本政府債務總額相當於日本GDP的260%，一旦利率上升，政府借貸成本將提升，恐難以維持借新債還舊債模式，也導致日本央行持續印鈔買債，遏抑利率上漲。目前日本央行持有的日本公債比重已達56%，在央行12月突然宣布調整孳息率曲線控制（YCC）政策，將日本10年期國債孳息率上限上調至0.5厘後，日本國債沽壓加劇，令日本當局耗用3310億美元的銀彈買債托市，反映市場功能已嚴重失衡。

長期實行超級寬鬆的貨幣政策，令日本央行成為最後一家堅持負利率政策的主要央行，而全球主要央行已收緊政策遏抑通脹。據稱，日本政府此前接觸的幾位央行熱門人選都拒絕接任行長之位，反映植田的任務無疑是燙手山芋，任何缺失都可能破壞金融市場穩定。

日本首相岸田文雄押注，植田的貨幣政策專業知識，能帶領日本央行安然退出史無前例的寬鬆政策。岸田上周向國會談論對植田的提名時，認為他是「最合適的人選」，因為他是國際知名的經濟學家，理論與實踐並重。

植田卸任央行政策委員會時擔任日本央行行長的福井俊彥，盛讚植田任內是央行的「邏輯支柱」（pillar of logic）。日本央行前官員Nobuyasu Atago稱，他顯然精通理論，但也很重視市場，「我認為他會非常務實，按照實際經濟狀况決定貨幣政策。

Atago預期，植田上任後第一步，是將YCC政策鎖定的國債期限，由10年縮短至3年。高盛預測，YCC將在今年次季縮短至5年。

分析：YCC或今夏取消

經濟研究機構Totan Research首席經濟學家Izuru Kato預計，YCC可能會在今夏完全取消，不過當局仍將通過大量購買國債，維持量寬政策，直至市場穩定下來。

他又預測，日本央行可能會在植田任期的後半段，開始將央行持有的ETF轉至一個獨立實體，嘗試在不擾亂金融市場的情况下有序退市。

[企業地球村]