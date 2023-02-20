財管新貴 信銀國際冀兩年 CITICdiamond業務翻一番

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香港證監會資料顯示，本港私人銀行及財富管理業務的資產規模，2021年達10.6萬億港元。隨着大灣區經濟起飛，梁淑怡相信將會帶動香港的財富管理市場擴大，加上金融科技發達，客戶要求相應提高，更着重個人化及多元化投資產品及保障服務。

回顧2022年，CITICdiamond客戶數目及資產管理規模已較2021年底增加逾3成。梁淑怡指，縱使市場氣氛不穩，兩項數字仍能保持若干增幅，可見客戶對財富管理的需求強勁，故此會繼續投放資源，吸納優質的高端客戶群，中長期目標為兩項數字於未來兩年均能升1倍。據梁淑怡透露，去年新客戶以年輕人為主，約八成不高於45歲。

梁淑怡提到，比起2020年初推出時，該行積極於線上、線下宣傳品牌，並拓展客戶經理（RM）團隊，期內已擴充逾3倍，以配合客戶人數增長。因應人壽保險的大量需求，CITICdiamond亦擴展遙距客戶經理服務，方便客戶快捷了解內容及投保。

儘管疫情改變了人們不少生活習慣，CITICdiamond仍積極爭取機會，貼心服務客戶。梁淑怡透露，有見逾九成新客戶開立電子渠道，故持續投入更多資源，優化線上平台，引入更多理財產品，提升客戶體驗。

inMotion投資界面個人化助客更貼市

去年，inMotion動感銀行手機App開立投資賬戶的界面便進行優化，投資賬戶功能、開戶優惠一目了然，並推出全新「投資」主頁，簡便選擇外匯、證券、基金、智投360、高息貨幣聯繫存款服務等。此外，inMotion亦會根據客戶投資賬戶狀況及喜好，提供個人化頁面配置，讓客戶更容易掌握市況及產品資訊。

為方便客戶，CITICdiamond早前於inMotion 內加入全新客戶或現有客戶開立CITICdiamond 新功能。202 2年，近兩成客戶經網上開立 CITICdiamond服務。

除了網上服務外，CITICdiamond更在旺角、金鐘、銅鑼灣等設專屬理財中心，方便客戶與其團隊見面，商討理財事宜，務求線下亦能全面服務客戶。梁淑怡表示，會以此品牌為重點項目，繼續開拓市場，招聘更多資深客戶經理團隊，配合業務發展。

梁淑怡指，除了本地客戶外，不少內地客戶需要境外財富管理服務，及不少在港生活的「港漂」亦是該行目標客戶。梁淑怡指，信銀國際憑藉母行中信銀行支持，彰顯中資銀行在各項銀行服務的優勢。

投資趨穩陣去年保本存款飆14倍

近年市況波動， 不少投資者都想穩中求 勝。梁淑怡建議客戶可留意短年期投資級別 債券，此類債券波動性相對較低，建構投資 組合時有助增加收益及降低波幅。

梁淑怡指， 雖然美國聯儲局仍有加息空 間，但加息過急或會妨礙經濟復甦，預料利 率於今年上半年見頂，去年第四季至今見資 金持續流入投資級別債，儘管其收益率稍見 回落，但現水平仍算是吸引。

梁淑怡亦提到，其保守型客戶多選取防守性投資產品如保本結構性存款、保本結構性產品等，去年保本結構性存款收入按年急飆14倍。

為照顧客戶所需，CITICdiamond亦會積極引入保本或防守性強的投資產品，並向高端客戶提供獨有的專業投資者產品，如利率/信貸掛鈎產品等，並銳意開拓信銀國際的澳門銀行保險業務，有望今年首季面世，更全面服務客戶。

現成為中信銀行(國際)CITICdiamond新客戶，符合指定要求及進行指定投資產品交易，可獲高達HK$281,800獎賞，包括大富翁存款額外年利率高達7.28厘！

優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽相關網頁。

投資涉及風險。本資訊並不構成中信銀行(國際)有限公司親自或經由代表向任何人發出的購買或獲得或投資任何投資產品的要約或邀請。

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