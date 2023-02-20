匯控明放榜 巿場聚焦派息回購

受內地商業房地產債務問題影響，加上2021年錄新冠肺炎相關撥備回撥，市場預期2022年預期信貸損失按年升2.45倍至32.02億美元，拖累除稅前利潤按年跌7.51%至174.86億美元。此外，計及上半年每股0.09美元，全年股息料0.3美元，按年增派兩成。

大摩評「超配」 花旗目標價62.9元

摩根士丹利報告列匯控列為該行行業首選，評級為「超配」，目標價59.8元。大摩預期去季淨息差保持強勁，而年初1個月港元拆息下跌，與3個月息差差距擴大，將影響港元淨息差前景，不過對國際銀行而言相關部分影響較少，隨着本港經濟反彈，會對1個月港元拆息和淨息差帶來支持。

大摩並預期今年撥備會減少，至2024年回復正常水平。鑑於全球經濟面臨衰退風險和流動性收緊，匯控在香港以外地區，例如在英國面臨較高信貸風險，相關撥備會在今年提高，但影響料可被更高的淨息差所抵消，股本回報率應有改善。大摩亦預期，匯控今年會恢復季度派息。

花旗列匯控為首選，目標價62.9元，認為今年該行可提升更多資本回報，和更強盈利增長。因貸款增長緩慢和競爭存款激烈，令貸存息差收窄，該行預期本港銀行淨息差在去年第四季已經見頂。花旗預期內房信貸風險仍會是港銀額外撥備的主因，銀行對相關資產質量改善較審慎，不過該行預期撥備幅度將大為降低。