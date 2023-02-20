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禤惠儀：渣打股東回報有望重上高水平

標籤：經濟

【明報專訊】渣打集團（2888）上周公布去年業績，收入主要來源、香港的經營收入按年上升8%至37.15億美元，惟除稅前基本溢利下跌9%至10.76億美元。香港區行政總裁禤惠儀表示，本港去年經濟收縮3.5%，但經營收入已回復至近2019年疫前水平。今年息口仍處於高位水平，但已經開始明朗化，預期有形股東權益回報（RoTE）回復高水平。

去年香港區信貸減值按年大增1.3倍至5.79億美元，禤惠儀指出，2021年及去年的減值主要仍是以內地房地產為主，但內房敞口只佔香港帳簿不足3%，而撇除內房，貸款損失比率低於2個基點。她強調，現時內房貸款主要以國企為主，集團已為壞帳作出十分保守的撥備，將會緊慎審批相關貸款，繼續支持行業發展。

在疫情、地緣地治及封關影響下，貸款業務於過去5年首次錄得倒退。禤惠儀稱今年息口「能見度」上升，投資者開始回復信心，料貸款將有單位數字上升，回復至前年水平。她亦指客人對可持續發展業務的投資意欲上升，在「新經濟」方面如轉型減碳上增加投放，帶動融資需求。另香港利率上升帶動香港區淨息差上升30個基點；香港區RoTE亦高於集團整體，達12%，若撇除撥備，則高達18%。禤惠儀展望，若利息收入持續、財富管理投資及貸款增長恢復動力，RoTE則有望回復大幅增長。

認「請人難」 積極海外招聘

另外，禤惠儀透露，現時香港區人手約5500至5800人，當中海外招聘約200人。她直言「請人難」，空缺職位達數百個。展望今年市况樂觀，希望可招聘300至500人，並會積極於海外招聘，填補需求較大的職位，如金融科技（FinTech）、綠色金融及大灣區客戶關係經理（RM）等。