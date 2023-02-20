臻和擁生科概念 暫未扭虧 推出20項商品 競爭激烈削毛利率

撰文 旻晞

繼去年9月後，臻和上周五再次闖關，遞表申請在港上市，集團聯席保薦人有中金及美銀證券。臻和成立於2014年，是內地主要創新腫瘤分子診斷及檢測公司之一，其技術主要建基於NGS技術（次世代定序技術），通過其產品及服務以診斷癌症、評估及優化癌症治療方案、於更早階段檢出癌症復發風險，以提高患者的治療效果及生活質量，並為高危人群檢測早期癌症。

腫瘤分子診斷增長空間大

按弗若斯特沙利民文報告，於2021年中國腫瘤分子診斷及檢測潛在市場總額為2712億元（人民幣，下同），預計於2030年將增至5611億元，而中國基於NGS的治療選擇檢測的患者滲透率為13.4%，預計到2030年於中國的滲透率將達到68.7%。按報告預測，足見市場增長空間龐大。

臻和業務領域主要有三：一、治療選擇，即通過檢測特定基因突變及生物標誌物，以判斷患者是否對靶向治療敏感；二、預後及監測，「預後」指根據病人當前狀况來推估未來經過治療後可能的結果；以及三、早期篩查。

目前集團已有20項商品推出市場，另外，亦有16項在研產品及服務，包括9項IVD（體外診斷器材）在研產品、4項LDT（實驗室自行研發檢驗技術）在研服務及3項IVD設備及軟件等。

其業務形式又主要可分為中心「實驗室業務」及「進院業務」。前者是在單一獨立實驗室內設計、製造和使用的診斷檢測，以向患者、醫院及醫療機構提供的一項服務；後者則可理解為醫療器械，包括IVD儀器和IVD試劑，集團通過招標向醫院提供IVD產品，由醫院自行於內部實驗室進行基因檢測。

雖則進院業務於過去3年收入佔比逐漸提升，由2020年的12%增至去年的30%，但可見臻和主要收入仍來自中心實驗室業務。

目前內地於NGS腫瘤分子診斷LDT已有不少公司能提供雷同服務，按2021年臻和市場份額為9%，其領先地位未算太顯著；同年其實驗室業務收入增長16.7%，至去年其收入不增反退2.7%。不難理解是其客戶主要為各大型醫院，其推銷及銷售成本不低，過去3年集團於銷售及營銷開支便佔收入介乎61%至64%之高。

至於被視為集團長遠發展的進院業務面對的競爭更不容忽視，以集團的核心產品Genecast IVD-KNBP試劑（結直腸癌治療選擇IVD產品）為例，於2021年2月獲批為第三類醫療器械（內地醫療器械分為一、二、三類，以第三類安全性、有效性最受嚴格控制），其主要競爭對手產品，即艾德生物（深：300685）的「維惠健」早於2018年11月獲批，而去年，思路迪及真固生物亦獲批同類型產品，競爭愈趨激烈。另外要留意是集團進院解決方案主要為「一類」及「二類」醫療器械，其入門門檻較三類低，可想而知競爭更大。

若納採購目錄 產品或須降價

競爭衍生的問題，亦可從集團毛利率近年逐步下降可反映。集團毛利率由2020年的69%水平，降至2021的67%及去年的63%。而未來還要考慮作為類似醫療耗材的IVD產品，會否有納入內地集中採購目錄的風險，若然成真，則其產品價格無可避免會有下調風險。

再者，一如生物科技同業，研發開支高企是自然不過的事，過去3年臻和的研發開支佔收入分別為45.1%、44.8%及57.6%；連帶上文提及的營銷開支，基本已「保證」了虧損的結局。集團連續三年虧損，且經營現金流亦持續淨流出，令集團股東虧損由2021年底的16.4億元進一步擴大至去年底的20.45億元。展望未來，臻和中短期要透過產品採購量的擴大提供收益難度較高，且隨之而來亦當然是銷售開支同樣上升。看來臻和何時能步入盈利之路，一時三刻實在難以說清。

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