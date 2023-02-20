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地勤短缺 礙港航空業復蘇 外資航企：第三服務公司配套少 不利加機

【明報專訊】香港機場重新迎來人氣，旅行需求急升，但航空界復元需時，本港航空樞紐在供應上正呈現復蘇滯後期。有接受本報專訪的外資航空公司表示，入境防疫政策全面放寬後，已響應需求增加飛往香港的航班，但有外資航空公司透露現時業內不利現况，指出香港機場第三方服務公司配套不足，直指在「地勤人員方面較為欠缺」。

明報記者 陳麗歡

港府於去年12月29日正式取消所有機組人員檢疫，迎來「0+0」。卡塔爾航空北亞區總經理陳昌耀表示，在1月16日起多哈飛往香港航班每周增至11班，並有信心於4月3日起增至每周14班，在港客運力將恢復至疫情前水平；又表示除恢復香港客運力外，還將逐步復飛內地航點和增加航班數量。

新西蘭航空香港及澳門總經理于楊表示，紐航於12月起已增至每周6班機香港飛往新西蘭，較「0+3」時增加一倍，目前在港客運力恢復至疫情前一半，紐航疫情前為每周14班（每日2班）。她相信，目前絕大部分海外機組人員營運模式已恢復至疫情前，大大減低飛往香港航班營運成本。但她亦表示，現時全球航空業出現「人力短板」問題，機組人員為業內最重要的資源，會因應人力資源和香港市場需求核心因素去評估加機情况。她直指，現時香港相應的第三服務公司配套不足，不利加機。

加拿大航空香港及南中國區總經理林漢基直指，現時香港機場於地勤人手不足情况較為嚴重，飛機餐和飛機維修方面供應則較為穩定。林續稱，以上情况並非加班的最優先考慮因素，對航空公司而言主要仍是考量機隊、機組人員以及航線規劃限制。加航現時每周7班機飛溫哥華，同樣較「0+3」時的每周4班機有所增加，惟疫情前加航每周14班機。他又表示今年中會推出商務艙新產品以吸引更多商務客。

港機服務：機庫預訂至明年夏天

外資航空公司主要預訂本地服務公司為其提供飛機餐、飛機維修和地勤服務等，以維持往來香港站的航班運作。香港飛機工程行政總裁陳魁閎（Benjamin Scheidel）受訪時表示，大部分疫情限制解除有助外勤維修業務，預計今年夏季將有更多國際航空及內地航空公司復飛香港，港機（香港）直至2024年夏季的機庫已幾乎全部被客戶預訂。他又指自2021年開始籌備復蘇，準備業務反彈，目前人手水平已恢復至疫情前七成，未來仍會積極招聘，如與院校合作、舉辨招聘展覽，亦為大灣區及香港機場第三跑道前景作準備，人手沒有即時擔憂。

國泰航空（0293）旗下飲食服務公司（CPCS）兼香港機場地勤服務（HAS）及雅潔洗衣的行政總裁李載欣早前與本地傳媒會面時表示， 目前地勤業務恢復至疫情前約四成，與香港整體航班數量恢復情况相若。