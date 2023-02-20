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機管局：無航班取消 林世雄研3工種輸入外勞

標籤：經濟

【明報專訊】上周有報道指澳航遲遲未復航墨爾本至香港航線，正是源於香港機場費用上升及人員短缺影響。就此機管局發言人回應，一直密切監察香港國際機場地勤服務供應商的人力資源情况，而為確保航空交通有序恢復，機管局通過民航處和航空公司協調航班時段，確保機場能滿足航空公司的航班需求。至3月底為止，沒有航班因此需要取消。

發言人又稱如航空公司遇到困難，機管局亦提供正式通報渠道，但現今未有收到相關需求。

機管局早前回應本報就機場人手的查詢時表示，機場運作擴大自動化科技應用，如推出人面辨識技術加快旅客離境程序、無人駕駛拖車以運送行李等，提升運作效率及減少對人手依賴。機管局亦於去年12月推出「人手共享」先導計劃，由機管局安排一小隊人員，提供停機坪支援服務，讓機場營運公司在人手緊張時可租用相關服務。

另外，上周三（15日）運輸及物流局局長林世雄回應立法會問航空業界人手不足的提問，他表示目前機管局正進行新一輪人力調查，料今季會完成，目標將在下半年制定措施。他又指員工待遇方面，當局會推出減免部分費用，令機場有更多預算可以改善員工薪酬待遇；又表示，飛機維修工程師、跑道維護人員及空運物流裝卸人員等工種會積極研究輸入外勞方案。