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尋元探幣專欄：ChatGPT更有趣吸引 元宇宙變「16號愛人」？

【明報專訊】近期本地新聞充斥「ChatGPT」這個名詞。隨着人工智能（AI）聊天機械人成為時下熱話，虛擬貨幣、NFT（非同質化代幣）、元宇宙等頓時變成「16號愛人」。不少科技巨頭先後浮出精簡相關部門的傳聞：騰訊（0700）傳出放棄進軍虛擬實境（VR）硬件的計劃、微軟（美：MSFT）解散成立僅4個月的工業元宇宙團隊，約100名員工全數被「畢業」。

無風不起浪，大家是否有了「新歡」，就不要「舊愛」？筆者覺得非也。

事實上，騰訊近年已陸續「減磅」，包括焦點操作「以股代息」派發京東（9618）和美團（3690）、針對視頻、遊戲及雲業務三大部門的一輪「裁員潮」，「小馬哥」馬化騰也曾強調勿留戀非核心業務。降本增效成為科企的發展方針，但也不代表完全放棄。比起發展難以快速獲利的硬件，筆者相信以軟體為主導才是科企的新策略。騰訊一直透過雲業務「騰訊雲」，推出虛擬互動空間（virtual interactive space）、實時音視頻（Tencent RTC）等解決方案，為發展虛擬世界業務的企業提供技術支援。

科企未棄元宇宙藍海

輕裝再出發

正專注發展ChatGPT的微軟，對於元宇宙發展也有類似的部署。受到一系列裁員計劃影響，市場擔憂微軟的元宇宙相關項目的發展；該公司便在今個月初，重申對HoloLens 2及混合現實（mixed reality，簡稱MR）的業務承諾。不過這番話，不多不少透露出：「元宇宙在微軟心目中的分量已不及從前」；而微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）亦曾在公司會議上稱，對於元宇宙，「我們正在採取一種以軟體為主導的策略」，反映硬件並不是發展的重點。

因此筆者相信，儘管科企解散旗下元宇宙團隊，也不代表完全放棄這片藍海，反而是卸下重擔，輕裝再出發。

明報記者 蔡穎霖

[尋元探幣]