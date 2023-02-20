部分羽絨來自活拔 被批不人道

不過，羽絨的生產方式也長期被批評為不人道，因大部分羽絨都以活拔鵝毛或鴨毛製成，因為活拔的羽毛沒有屠宰的血水，比較乾淨，出絨率較高，質量較好。而且，屠宰後才拔毛只可以拔一次，但活拔的話，有些鵝可以拔毛2至3次，利潤更高。

雖然The North Face聯合檢測認證機構Control Union和非牟利組織Textile Exchange在2013年底制定了「負責任羽絨標準」（RDS），但有動物權益保護組織的調查指出，時裝業者根本無法確保與它們合作的羽絨工場符合RDS標準，並引述一些工場工人所說，工場只是向外宣傳在屠殺後才拔毛，但實際上卻是秘密地活拔毛。

Celluwarm研發費400多萬

相比之下，以粟米廢料為原材料製成的Celluwarm，保溫效果更好，也沒有什麼爭議，而且具有環保和可持續發展概念。2021年，Celluwarm入選美國《R&D World》雜誌主辦的「百大科技研發獎」。2022年，更加在愛迪生獎（Edison Awards）中獲得工程和材料科學組的金獎。

NAMI技術經理柯穎年表示，Celluwarm研發經費共400多萬元。其中，找NAMI合作的企業承擔超過一半，餘下由「創新及科技基金」贊助。因此，按規定，那家企業可以擁有Celluwarm的知識產權。近期，不少服裝品牌也從展覽會或網頁留意到Celluwarm而接觸NAMI，NAMI已將它們轉介給那家企業。

[新經濟新天地]