王良享：儲局或再添一名擁投票權鷹派

儲局3月及5月料再加息

不過，美國拜登政府的政策制定與執行力着實令人擔心，上周二拜登宣布將聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）調任至白宮，擔任首席經濟顧問一職。

衆所周知，布雷納德在聯儲局各官員中是最鴿派一員，她認為低失業率與低通脹其實可以並存。這個調任牽一髮動全身，周三美國媒體報道稱，白宮考慮提名芝加哥聯儲銀行行長Austan Goolsbee接替布雷納德出任聯儲局副主席。

而因為芝加哥聯儲銀行行長於今年內是對貨幣政策有投票權，在未選出下任行長之前，聯儲局可能會讓其他沒有投票權的聯儲銀行行長暫時補上。潛在擁投票權的人選中，其中一個熱門就是鷹派代表人物──克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta J.Mester）。

雖然Austan Goolsbee在聯儲局各官員中被認為是鴿派的第三位，但是他在聯儲局系統的資歷非常淺，他被任命為芝加哥聯儲銀行行長只不過是1個多月的時間，如此倉卒就要坐直升機跳升副主席，能否有足夠膽識而能服眾實在是存疑，無怪乎美股隨即下跌，標普500兩個日內下跌2%，對利率敏感的納斯達克指數則下跌達3%。

美通脹反彈或因「一月效應」

美國1月份消費物價指數比12月初上升0.5%，而美國生產物價指數更比12月份上升0.7%，看似是通脹大幅反彈的證據，但大家不可以忽略「一月效應」：第一，美國企業於1月份集中將去年原料及工資上漲的成本轉嫁予消費者是個慣性；第二，大約超過四成的企業在1月份進行加薪；第三，油價於1月份見底反彈，短期推高通脹。由於這幾個因素在2、3月不會再重現，而企業裁員高峰則在2月底，筆者相信當3月份公布2月份通脹數據時，我們應該看到這兩個通脹指標回落。

美股在利率上升與盈利下降的雙重打壓下，其實仍表現得中規中矩，美國標普500指數現水平，只比起去年聯儲局於3月中開始加息時低5%左右，但今年每股盈利增長的預期則只有約2%，明年預期有12%的增長大部分原因是基於減息的預期，因此美國經濟是否軟着陸實在幫不了美股甚麽忙。

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[王良享 政經良謀]