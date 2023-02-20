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許健生：區塊鏈從顛覆性到融入生活

【明報專訊】2008年11月1日是一個很特別的日子，除了是筆者迎接兒子Callum出生的大日子外，那天有一位神秘人中本聰（Satoshi Nakamoto）發表了《比特幣：一種點對點的電子現金系統》一文，闡述了基於P2P網絡技術、加密技術、區塊鏈技術等的電子現金系統的架構理念，揭起了加密貨幣與區塊鏈的序幕。

區塊鏈是一種分散式的資料庫技術，以鏈狀結構來存儲資料，並使用加密技術來保證資料的安全性和不可更改性。每一個區塊代表了一段固定的資料，且每一個區塊都有一個唯一的指紋，這使得區塊鏈具有很强的安全性和可靠性。

在過去10年，區塊鏈的應用主要在金融科技Fintech上，特別用於數字貨幣和智能合約領域。區塊鏈的特點是可以實現快速、安全和不受任何中心化機構控制的交易。此外，區塊鏈也被用於智能合約，這是一種基於區塊鏈技術的程式碼，可以自動執行合約，以實現自動化的交易。這些顯示了區塊鏈發展初期的應用價值，並且為後續技術的應用奠定了基礎。

區塊鏈的好處雖不少，但亦非完美。其缺點包括較慢的交易速度、限制交易數量的容量限制、複雜的技術、亦會受黑客攻擊、法律問題存在差異。但筆者相信這些問題可通過不斷改進技術和法律環境來解決。

在區塊鏈的應用項目中，近期令筆者較深刻是港交所前CEO李小加創辦MicroConnect「滴灌通」。滴灌通是一個以區塊鏈為基礎，非債非股的收入分成DRC（DailyRevenueContract），是小微企實體店、投資人的資本合作平台。這是將全球資金和小微經濟兩端連接起來，打造除了股和債以外的第三類創新企業融資手段，以收入分成模式來高效地支援小微經濟發展。如做到DRC就必須要依賴成熟的區塊鏈技術，試想像每日處理大量小店的流水並按收入分成合約，把資金自動存入投資人的帳戶，以現有高昂的核數成本，是不可能實現的。以滴灌通的案例，區塊鏈技術的確顛覆傳統金融思維。

初創公司「區塊鏈科研有限公司」創辦人Jase Leung，過去幾年致力開發以區塊鏈為基礎的應用項目，並融入其他技術如人工智能、物聯網等到項目中。從CerTraze及Elite Film Club（EFC）這兩個應用可了解到區塊鏈的應用潛能。

「超力」發行可換取食米NFT

CerTraze是一個溯源及認證平台，能讓所有持分者即時管理或查看供應鏈。平台涵蓋由原材料、半成品組合、再到運輸及擁有權認證等整個生產系統。例如香港科技大學與區塊鏈科研於去年合作推出的中藥溯源系統App，就針對企業產品生產流程中的各個環節進行資料輸入，並保存到區塊鏈上。消費者通過溯源碼就能查詢到商品的整個生命周期，確保了資料的真實可信性，增強消費者對產品的認識和信心。

EFC則是一個Web3電影社群，與不同電影製片人合作，將數碼內容轉換為NFT體驗，更加入了元宇宙及AR等元素，維繫一個以電影為主的社群和會員系統。社群會員有機會享受各種獨家體驗：獨家彩蛋、未曝光片段、首映門票、電影明星線下活動或者關鍵場景的沉浸式體驗等等。以區塊鏈為本去經營社群，對創作者來說可以於網上更好地保護知識產權；對用戶來說可減低黃牛出現的機會；對企業而言有新的銷售模式和更佳保障用戶私隱的渠道。可謂三贏。

筆者在香港工業總會（25組）的會友Daniel，其科技公司Tectechain為慶祝在香港已50年的食品品牌「超力」，發行全港首次使用區塊鏈技術可換取食米的NFT，通過區塊鏈技術，為持有者提供高達十年糧食供應保證。每一枚NFT設計代表不同年份和獨特性的吉祥人物。除了其實質價值外，更具收藏價值。每一位持有超力NFT的買家都持有實在的米糧兌換權，可於十年內隨時兌換100公斤超力食米產品。

區塊鏈的應用已是百花齊放，其應用從最初的金融科技、以致客戶關係系統及最近火熱的元宇宙裏，其發展趨勢定必會對人類未來的生活、商業模式、價值理念帶來不少的變化與衝擊。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]