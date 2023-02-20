林嘉文：日本寬鬆幣策或有變

由於植田和男出任下屆央行行長，對日本推行已久的超寬鬆政策、日本債券收益率，以及日圓走向等都有着關鍵影響，市場一直密切關注有關的任命安排。

雖然消息公布後美元兌日圓初時下跌，反映市場預期植田將很快使貨幣政策正常化，但他隨後表示現時維持寬鬆政策仍是適當做法後，降低了市場對於日本央行即將調整貨幣政策的預期。

日本央行擴大收益率區間

事實上，日本央行在收益率曲線控制（YCC）政策下大規模買債的行動，已經引發市場質疑其繼續採購新債的能力，這個有關操作上的挑戰是筆者認為日本央行有可能會修改YCC政策（即擴大收益率區間），甚至最終結束該政策。 話雖如此，即使央行真的希望在政策上作出改變，筆者相信日本央行在完成4月份政策會議前，亦不太可能會有任何的重大動作。

美元兌日圓料135.75阻力大

美元兌日圓近期的反彈，主要受美元廣泛走高，以及市場對日本央行政策預期重新作出評估所帶動。雖然以市場倉位及美國經濟意外上升等來看，美元的確仍有進一步的上升空間；但由於美元升勢有機會相對溫和，筆者預計美元兌日圓料在135.75遇到關鍵阻力。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]