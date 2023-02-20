moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

何啟聰：憧憬本周業績 匯豐購20364

標籤：何啟聰

【明報專訊】港股再度回軟，恒指上周五雖曾短暫收復兩萬一，惟及後由升轉跌，兩萬一關得而復失。由於恒指低位逐步貼近50天線約20,700點，一旦失守，技術或再轉弱，短線支持或下移至20,500點水平，向上觀望重上並企穩兩萬一的機會。匯豐控股（0005）明天公布業績，上周五走勢相對穩定，全日維持在58元以上整固，收市微升，向上觀望挑戰60元關口的機會，看好可考慮匯豐認購證20364，行使價60.05元，2023年4月到期，實際槓桿約16.7倍，觀望到價機會。

阿里巴巴（9988）上周五失守百元關，跌幅逐步擴大，並以全日低位99.45元收市，亦是逾1個月低位。阿里將公布季績，短線支持或下移至參考95元水平。好友雖然趁跌市入場，不過部署上較保守，更見有資金下移至行使價在105元以下的貼價認購證，看好可考慮阿里認購證22328，行使價103.98元，2023年5月到期，實際槓桿約6.3倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]