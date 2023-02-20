布少明：樓巿回勇 新盤接力

反映業主持貨信心的美聯信心指數最新報67.4點，按周微升0.15%，創出近17個月以來的第二高，足證業主對樓市前景樂觀，符合近期樓價低位回彈的市况。樓價方面，美聯樓價指數最新報147.98點，按周升約0.45%，連升6周，本年迄今升約1.33%。最近一手市場明顯有重新轉活之勢，一眾發展商已陸續「劇透」加緊推盤，當中不乏全城矚目的焦點筍盤以折讓價推出，料將吸引不少上車人士及投資者捧場，似乎在二手陽春之後，現在一手接力追落後。

其實近期新盤市場一直銷情亮麗，銷售情况明顯加快。本年不足1個半月（截至2月13日）新盤成交量共錄得864宗，已經超越上季的851宗。相信今季新盤交投將繼續暢旺，按季「翻一番」，甚至「翻兩番」。

值得一提的是，豪宅新盤表現尤其突出，期內逾5000萬元新盤成交量已錄52宗，不僅較去年第四季的32宗急升約62.5%，以季度計算暫時更已創一年新高，正好反映新香港人或聰明錢搶先在通關前偷步入市。

總括而言，新盤如箭在弦群推在即，有助接力維持近日樓市熱度，這一種梅花間竹、一手二手量價齊升的雙軌並行式升市，勢令未來樓市發展更健康。筆者估計，全月一手可望升至2000宗水平；至於二手交投料持續向好。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]