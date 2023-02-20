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馬泰陽：小陽春持久力還看財案

標籤：馬泰陽

【明報專訊】新一份《財政預算案》公布在即，有部分市民期待財政司長陳茂波加強「派糖」力度，繼續紓解民困，重振經濟，樓市能否受惠，進一步帶動成交，還需拭目以待。上一份《財政預算案》，政府推出多項紓解民困措施，包括派發電子消費券、寬減薪俸稅、個人入息課稅、寬減物業差餉、交通津貼及電費補貼等，透過「派糖」扶助長者與基層生活，事實上，住屋問題仍然困擾不少港人，當中不少中產人士希望政府可以推出良策，以減輕稅務負擔及解決住屋需求。

香港與內地全面重啟通關後，中港經濟活動逐步復常，帶動本港樓市陽春早現，整體住宅物業迅速由谷底反彈。綜合一手住宅物業銷售資訊網資料，本月首16日新盤成交量錄約430宗，比起上月同期增加約五成；同時，綜合土地註冊處資料顯示，本月（截至16日）二手住宅錄2540宗註冊，按月增約四成，相信首季樓市小陽春持久力有望延續。

近年受惠按揭保險放寬上限，置業成本稍為降低，有助活化換樓鏈，以及協助不少市民升級置業，當中1000萬至1200萬元的物業成交跑贏大市。筆者認為，繼去年放寬「茂波Plan」後，可以進一步放寬壓力測試，減低市民的入市門檻，讓更多上車客受惠，加快物業市場流轉。

壓抑樓市的辣招已超過12年，政府願意透過吸引外地人才而寬減部分樓市辣招，亦不妨站在本港市民的置業角度出發，透過減辣紓緩市民置業壓力。倘若政府在即將公布《財政預算案》提振經濟措施、甚至為樓市撤辣，預計一手交投將按年升逾六成；二手住宅註冊量將按年升逾兩成至約4.5萬宗；樓價升幅最樂觀可達15%，重現價量齊升的旺市格局。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]