馬泰陽：小陽春持久力還看財案

香港與內地全面重啟通關後，中港經濟活動逐步復常，帶動本港樓市陽春早現，整體住宅物業迅速由谷底反彈。綜合一手住宅物業銷售資訊網資料，本月首16日新盤成交量錄約430宗，比起上月同期增加約五成；同時，綜合土地註冊處資料顯示，本月（截至16日）二手住宅錄2540宗註冊，按月增約四成，相信首季樓市小陽春持久力有望延續。

近年受惠按揭保險放寬上限，置業成本稍為降低，有助活化換樓鏈，以及協助不少市民升級置業，當中1000萬至1200萬元的物業成交跑贏大市。筆者認為，繼去年放寬「茂波Plan」後，可以進一步放寬壓力測試，減低市民的入市門檻，讓更多上車客受惠，加快物業市場流轉。

壓抑樓市的辣招已超過12年，政府願意透過吸引外地人才而寬減部分樓市辣招，亦不妨站在本港市民的置業角度出發，透過減辣紓緩市民置業壓力。倘若政府在即將公布《財政預算案》提振經濟措施、甚至為樓市撤辣，預計一手交投將按年升逾六成；二手住宅註冊量將按年升逾兩成至約4.5萬宗；樓價升幅最樂觀可達15%，重現價量齊升的旺市格局。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]