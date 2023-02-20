半導體行業蓄勢待變 專家指香港機不可失

香港曾是半導體產業中心，電子業人才輩出。業內人士指，香港電子業根基雄厚，不乏尖端人才，教學研究出色，發展微電子得天獨厚。

香港微電子絕非從零開始，擁有多項先天條件，新一代微電子又方興未艾，香港及時把握機遇，配合下游產業，大灣區優勢互補，更有助邁向綠色經濟。

半導體發展萬事俱備

曾幾何時，本港是半導體設計和生產基地，後來生產式微，設計能力卻不弱。晶門科技為早年從摩托羅拉分拆出來的半導體公司，提供IC及系統解決方案。集團具備研發、設計、測試的全線能力，以無晶圓廠(Fabless)的商業模式為全球提供系統解決方案。

晶門科技行政總裁王華志指，晶片應用領域廣闊，產業結構錯綜複雜。多年來，香港只集中在設計和應用，其他經濟體在政府支持下，大力扶持微電子和晶片製造，香港在上游失去優勢。微電子對經濟貢獻極大，本港發展源頭供應，建立科研生態圈，吸引人才回流。

香港工業總會常務副主席莊子雄是本地工業家，成功開發多種先進電子產品；包括太陽能發電、能源儲能發電、行車電子及電力系統等都打入了國際市場。

本港有5家大學排名全球一百強內，匯聚全球最多半導體學者；莊子雄特別指，其中「電子設計自動化 （EDA）課程和師資領先全球，無出其右，本港有條件提供基礎技術。

香港投資第三代晶片

雖然錯失上一代半導體，工業界和創科界正開發新一代半導體；包括「碳化矽」（Silicon carbide）材料晶片；可推動新能源、降低能耗、物聯網，以至綠色經濟的電子產品。政府正在整合本港研發及製造第三代晶片資源，香港應科院亦正參與研發。

莊子雄說：「新一代微電子更屬全新賽道，毋須尖端光刻技術，香港絕對有機會突圍而出。」

供應重組危中有機

另一位業內人士持相同意見，從供應鏈形勢分析，本港發展微電子，有機會吸引外資來港研發，甚至可供應內地及出口海外。

信佳國際首席科技總監及電子業務行政總裁吳民卓，從美國麻省理工電子工程及計算機科學獲碩士及博士學位，現時擔任香港電子業總會副主席及應科院董事會成員。他分析，地緣政治為供應鏈帶來負面影響，中國仍是全球半導體最大消費國，全球廠商都不想放棄，香港隨時可捕捉先機。

較早前爆發新冠疫情，全球供應鏈不暢順，電子零件嚴重缺貨，港商亦受到影響。吳民卓指，本港六至七成出口為電子產品，早應發展微電子業，建立完整的產業鏈。

各國廠家擔心供應鏈中斷，非港商才有此顧慮，他估計甚至要開發專門晶片供中國市場，作為「買保險」以防萬一。

吳民卓解釋，並非港商才擔心斷供，外國廠商同樣憂慮地緣政治，產品有可能無法銷往中國，失去龐大市場，會考慮在港成立晶片設計，以防遇上供應鏈斷裂，隨時有替代方案供貨。

微電子任重道遠

他以為，企業有現成晶片設計，不會介意投產的地點，香港有國際化優勢，知識產權保護完善，臨近服務內地，可保障未來收入；而港商就地採購，大家可互惠互利。

吳民卓說，外來企業來港進駐「做大個餅」，微電子甚至可成經濟支柱，帶動創科研究發展下游，進一步帶動經濟。

微電子中心設多項先進設備推動晶片開發試產，有助本地大學轉化半導體研發成果。香港科技大學半導體設計專家崔志英教授指，晶片製造是半導體研究最後一哩，亦為最難克服。微電子中心出現，有望加快研究成果商業化。

政府透過「InnoHK創新香港研發平台」推動商業化研究，其中「智能晶片與系统研發中心」現由科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授領導。

鄭光廷教授指出：「香港雲集了多間世界級院校，微電子科研人員高度集中，為世界其他城市罕見。近年政府及業界亦在政策、資金以至把研發成果產業化方面做了不少工作，打造更完善生態圈。我深信隨着微電子中心落成，能進一步推動本港微電子業的整體發展，達致世界頂尖水平。」