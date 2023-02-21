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虛擬資產發牌設1年寬限 火必正申請 准散戶參與買賣 平台須設客戶風險承擔上限

【明報專訊】證監會昨天推出虛擬資產諮詢文件，規定今年6月1日起，在港經營虛擬資產交易平台必須申請牌照，惟設有1年寬限期供平台進行營商準備；同時擬容許散戶在指定交易平台及條件下，參與虛擬資產買賣，諮詢期至今年3月31日。諮詢文件甫出，前稱「火幣」的火必全球顧問委員會成員孫宇晨即於Twitter宣布，正申請香港的交易牌照。

明報記者 蔡穎霖、鄺海盈

證監會最新發布的諮詢文件，列明一系列適用於虛擬資產交易平台營運者的指引（詳見表），其中包括須每年呈交核數師報告；應透過一家有聯繫實體，以信託方式持有客戶的款項及資產；參照客戶的財政狀况及個人情况設定風險承擔上限；確保儲存在線上銀包（即熱銀包）內的客戶資產不多於2%等等。

料納比特幣及以太幣

此外，在今年6月生效的虛擬資產服務商發牌制度下，所有在港營運的虛擬資產交易平台，須在2024年6月1日或之前被當作獲發牌，或獲證監會批給牌照，否則即屬違法。

根據文件指出，有意向散戶提供服務的持牌交易平台，應確保所挑選的虛擬資產屬於「合資格的大型虛擬資產」，即獲接納至少兩個獨立指數提供者所推出的至少兩個「獲接納的指數」中的虛擬資產。

雖然文件沒有列明可投資的虛擬資產作參考，惟市場普遍相信，比特幣和以太幣將包括其中。證監會亦表示，如有未獲納入指數的大型虛擬資產，平台可以個別進行查詢。

德勤中國數字資產香港主管合伙人呂志宏相信，市場難以釐定指數的計算準確性和認受性，建議借鏡窩輪的買賣報價披露。他亦表示，經歷虛幣Luna及全球第二大的交易所FTX崩盤事件後，有關當局仍能在合適的時間推出此框架「已是踏出第一步」，期內證監會可以聽取更多業界的意見，從而更有效平衡投資者的回報和保障。

HashKey：將作合適行動

隨文件出爐，吸引海外的虛擬資產交易所來港發展。火必全球顧問委員會成員孫宇晨於Twitter上宣布，火必正在申領香港的交易牌照，亦將在香港推出新交易所Huobi Hong Kong，專注於為香港的機構投資者和高淨值個人提供交易服務。問及散戶的安排，火必發言人則表示，細節有待具體情况確認及公布後再回應。

香港目前兩家有為專業投資者提供虛擬資產交易服務的持牌商。其中一家HashKey Group行政總裁李啟泰表示，清楚了解散戶及專業投資者之間的不同，當公司得到證監會的進一步指引後，將會作出合適的相應行動。