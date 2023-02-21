持牌平台須投保 保險界需時研究

現時條例下，持牌平台營運者須時刻都有投保，要求全面保障以線上儲存方式持有客戶虛擬資產（熱錢包）及95%保障以線下方式持有的虛擬資產（冷錢包）。證監會發言人稱，當局不打算將其納入投資者賠償基金內，將就關於保險或補償安排，邀請業界人士發表意見。

陳健波料業界有興趣

保險界立法會議員陳健波表示，由於本港未有太多經驗為虛擬資產交易投保，沒有過往的賠償數字，難以分析當中風險，技術層面上比較複雜。就黑客入侵而言，保險公司需研究其平台系統的安全性、以及客戶規模等，並視乎賠償客戶的金額，訂立保障額度。營運者違約方面，通常由專業保險公司分析企業管治擬定。他認為，由於虛擬資產發展空間龐大，保險業會有興趣推出相關產品，惟提供的保障金額未必很大。

OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，現時虛擬資產保險主要就黑客攻擊提供保障。由於此類保險對熟悉科技門檻較高，料擁有科技或數碼金融背景的公司有興趣推出。不過，一些經營時間較短的平台可能難以投保，今次證監會提出增加以信託方式為投資者提供保障，可為平台提供彈性選擇。去年OneDegree亦已推出數字資產保險產品。