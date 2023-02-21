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中證監推不動產私募試點 支持內房

標籤：經濟

【明報專訊】中國證監會昨日發文指，啟動不動產私募投資基金試點，以落實國務院有關「促進房地產行業良性循環和健康發展」決策部署。考慮到不動產私募投資基金規模較大，故試點基金產品的投資者首輪實繳出資不低於1000萬元（人民幣，下同），且以機構投資者為主。

試點基金本身首輪實繳募集資金規模亦不得低於3000萬元，符合一定要求前提下可擴募，亦鼓勵境外投資者以QFLP（合格境外有限合夥人制度）方式投資。

新聞稿亦指出，有自然人投資者的，自然人投資者合計出資金額不得超過基金實繳金額的20%，基金投資方式也將有一定限制。

投資特定居住用房等

而參與試點工作的私募股權投資基金管理人須股權結構穩定、公司治理健全，實繳資本符合要求，主要出資人及實際控制人不得為房地產開發企業及其關聯方，具有不動產投資管理經驗和不動產投資專業人員，最近3年未發生重大違法違規行為等。

投資範圍方面，包括特定居住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、市場化租賃住房）、商業經營用房、基礎設施項目等。

證監會又表示，由於不動產私募投資基金的投資範圍、投資方式、資產收益特徵等與傳統股權投資存在較大差異，故將於私募投資基金框架下，新設「不動產私募投資基金」類別，並採取差異化的監管政策。