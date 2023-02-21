星展料港今年樓價企穩 豪宅有望升5%

去年港樓價跌15%，當中13至14%在下半年出現。丘卓文指去年影響樓市地緣或環球因素持續，但影響較大仍是加息，並預期今年本港最優惠利率（P）將升至約6厘水平，並會維持一段時間，按揭息率則升至近4厘水平，將較影響樓市。

他指出去年發展商因應樓市反應而將新盤減價或彈性定價，卻發現這些招數並不奏效，2022年全年新樓銷售僅1萬伙水平，較以往每年賣1.5萬至1.8萬伙低。今年在通關下，正面因素較多，加上供應並不算太多，認為發展商不着急散貨，亦不心急加價。

至於地價過去已跌三成水平，政府賣地又不時出現流標，丘卓文認為是正常現象，因流標項目多為百億級，以往亦有類似流標情况。加上內房不再在港搶地，本港有實力發展商無必要太進取買地，而且流標部分原因是入標價未符政府預期，認為政府或要調整預期。

料商廈空置率年底升至9%

他又提到，本港住宅地因周期較短，地產商所承受的風險只約數年，但商業物業發展周期長、規模大及投資大，認為規模愈大或估值過百億級的項目仍存在流標風險。至於本港商廈空置率去年底已達8.8%，今年中環續有長江中心二期、恒基（0012）美利道項目「The Henderson」等推出，以及九龍東供應不絕，料空置率年底續升至9%。