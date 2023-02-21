高盛：受惠復蘇 MSCI中國今年看升24% 看好保險消費者服務必需品

明報記者 鄭智文

根據高盛中國首席策略分析師劉勁津等的報告，中國整體經濟預料今年第二、三季按季連續增長達9%與7%，支持全年GDP增長5.5%，近期公布的經濟數據亦反映經濟活動正常化（見表）。增長動力主要來自消費經濟，惟該行重申，通關不是唯一支撐經濟復蘇的政策，另外還有互聯網管制鬆綁、在美上市的中概股除牌風險漸見明朗、房地產政策正面等因素，均有利經濟復蘇，估計保險、消費者服務和必需品板塊今年有望實現強勁盈利。

料中央定今年GDP目標5%

高盛將股指市盈率從8倍重估至12倍。高盛指，該行擬於未來12個月從A股尋求兩成回報率，相信主題從通關轉移到復蘇，增長引擎包括多重擴張、盈利增長或實現等。高盛預期，內地股市自1月底下跌以來，有望反彈，而MSCI中國指數今年底亦有望達85點，較當前水平高出大約24%。

高盛另一報告則指，料中央政府會將今年GDP增長目標定為約5%，有小數機會定於高過5%，另維持通脹目標3%，制訂略高的財政赤字率，創歷史新高的4萬億元人民幣地方政府專項債配額，並保持就業目標大致不變。據該行以10個省份及直轄市為樣本預測，全年主要項目計劃投資額按年升至19.9%，去年升幅僅為6.2%。

受高盛唱好帶動，昨日A股三大指數齊飈，並以高位收市，滬指與深指均飈2%，分別收報3290點與11,954點。創板指數午後由跌轉升，收報2480點，升31點或1.28%。滬深300指數亦漲98點或2.45%，收報4133點。

洪灝：人幣遲早轉強 推動經濟現良性循環

思睿投資集團合伙人兼首席經濟學家洪灝發表報告，指中國經濟復蘇的藍圖正逐漸展開，但不宜過度解讀二手房市場回暖，強調一手房轉好才有意思。他又指，結匯跌至新低，預示未來數月人民幣流動性會增加，匯率遲早轉強，推動經濟復蘇預期，出現良性循環。

東驥基金管理董事總經理龐寶林指出，去年中國GDP基數低，今年要達5.5%應無問題，加上內地房地產狀况審慎復蘇中，相信不會拖低全年GDP升幅。時富財富資產管理顧問黎永良則認為，中國對外通關後經濟逐步復常，但比預期慢，兩會後若有實質藍圖，中國GDP增長5%以上應問題不大。