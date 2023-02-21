恒指50天線失而復得 中資電訊股領漲

截至昨晚11時，恒指夜期報20,873點，低水13點。

恒指昨低開38點，開市不足半小時已抵全日最低位20,606點，午前重返50天線上，午後更一度發力，漲253點至20,973點，尾段升幅收窄，收報20,886點，全日升167點。大市成交額1120.61億元，其中藍籌股佔38.4%。國指升72點，收報7063點；恒生科技指數升53點，收報4311點。

報道指中電信擬研發大模型技術

日前據報中電信（0728）擬研發大模型技術，取得階段性成果，並關注「ChatGPT」，帶動中電信A股漲一成停板，中電信港股一度漲近7%至4.2元，為近3年高位，收升3.8%至4.08元，並帶挈中移動（0941）聯通（0762）曾創近兩年半以來新高，收市齊漲逾3%，分別收報59.1元與6.01元。匯控（0005）今日放榜，昨日則升1%，收報58.75元，連升3日。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，市場期待中國科網股業績，帶動港股走高，原預料在恒指20,500點時可低撈，但投資者已陸續先行入市，故未見低位已反彈，帶領恒指上揚。他認為若科網股業績持平，已有望股價上漲，加上美國經濟可能衰退，吸引資金到亞洲，或進一步有利港股。

時富財富資產管理顧問黎永良則分析，目前大市缺乏方向，美國經濟數據參差，加息方向仍在試水溫，另一邊中國通關效果浮現需時，不少板塊亦因與市場預期有落差而走低，認為目前股份仍受消息及地緣政治主導，籲投資者不宜高追。