moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

恒指50天線失而復得 中資電訊股領漲

標籤：經濟

【明報專訊】恒指昨日早段走低，最多跌112點，一度失守50天線，午前收復該線，加上受A股三大指數走高帶動，港股全日漲167點，收報20,886點。市場人士認為，目前投資者觀望中國科網股業績，期待帶領港股走高，亦有分析指，大市短期仍受消息主導。

截至昨晚11時，恒指夜期報20,873點，低水13點。

恒指昨低開38點，開市不足半小時已抵全日最低位20,606點，午前重返50天線上，午後更一度發力，漲253點至20,973點，尾段升幅收窄，收報20,886點，全日升167點。大市成交額1120.61億元，其中藍籌股佔38.4%。國指升72點，收報7063點；恒生科技指數升53點，收報4311點。

報道指中電信擬研發大模型技術

日前據報中電信（0728）擬研發大模型技術，取得階段性成果，並關注「ChatGPT」，帶動中電信A股漲一成停板，中電信港股一度漲近7%至4.2元，為近3年高位，收升3.8%至4.08元，並帶挈中移動（0941）聯通（0762）曾創近兩年半以來新高，收市齊漲逾3%，分別收報59.1元與6.01元。匯控（0005）今日放榜，昨日則升1%，收報58.75元，連升3日。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，市場期待中國科網股業績，帶動港股走高，原預料在恒指20,500點時可低撈，但投資者已陸續先行入市，故未見低位已反彈，帶領恒指上揚。他認為若科網股業績持平，已有望股價上漲，加上美國經濟可能衰退，吸引資金到亞洲，或進一步有利港股。

時富財富資產管理顧問黎永良則分析，目前大市缺乏方向，美國經濟數據參差，加息方向仍在試水溫，另一邊中國通關效果浮現需時，不少板塊亦因與市場預期有落差而走低，認為目前股份仍受消息及地緣政治主導，籲投資者不宜高追。