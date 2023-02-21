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人行籲內銀放貸 符合適增長速度

標籤：經濟

【明報專訊】1月份中國內地新增人民幣貸款為4.9萬億元，創歷史新高，主要由企業貸款增長帶動。路透社引述3間銀行的消息人士，指人民銀行透過窗口指導，要求銀行在本月控制新增貸款在「合適的增長速度」，以限制相關出現的風險。

1月新增人幣貸款4.9萬億新高

1月份中長期新增人民幣企業貸款3.5萬億元，按年多增1.4萬億元，新增短期人民幣企業貸款為1.51萬億元，按年多增5000億元，廣義貨幣（M2）供應按年多增12.6%，創近7年新高。中信証券指出，1月企業信貸增長「開門紅」，主要由於政策刺激、銀行着力貸款帶動，亦受企業因債息高企打擊發債意願，改以貸款融資影響。

LPR連續6個月不變符預期

此外，昨日人行公布本月貸款市場報價利率（LPR）連續6個月不變，符合市場預期，1年期LPR報3.65厘，5年期以上LPR報4.3厘。光大證券報告指出，從近期經濟環境和融資市場狀况而言，LPR持平是最合理結果，去年底內地放寬疫情防控，企業信心逐漸修復，1月製造業採購經理指數回到擴張水平。

融資方面，光大指1月新增貸款刷新紀錄，信貸增長總量和結構皆理想，此時引導LPR下降必要不大。人行保持2月中期借貸便利（MLF）不變，在市場供求、風險因溢價等因素不變下，銀行也沒有必要改變溢價。不過，監管當局推動企業綜合融資和個人消費成本下降，是鮮明的政策取向，因此LPR今年仍很大機會下降，差異只在什麼時候。