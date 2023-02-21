moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

fb及Ig推付費訂閱 最低93.5元 提供身分認證標籤 澳紐先試行

【明報專訊】Meta（美：META）宣布為旗下的Facebook（fb）及Instagram（Ig）分別推出名為「Meta認證」（Meta Verified）的付費訂閱服務，為訂戶提供身分認證標籤。新服務本周率先在澳洲及新西蘭試行，其後將在美國推出，最終擴展至其他市場。透過電腦頁面訂閱該項服務的月費為11.99美元（約93.5港元），而透過安卓（Android）或蘋果iOS移動設備進行訂閱的月費則為14.99美元（約117港元）。FB及IG帳戶須分別付費，收費對象主要針對內容創作者。這是繼Snapchat和Twitter後，更多社交媒體推出付費服務。

Meta行政總裁朱克伯格表示，「Meta認證」的目的，是提高社交帳戶服務的安全性及真實性。訂戶可利用政府發出的身分證明文件，獲取身分認證。目前已獲藍剔身分認證的知名人士，其驗證狀態將不受影響，不過新服務暫不適用於商戶。Meta發言人表示，除了身分認證標籤，該訂閱服務還提供「主動的帳戶保護及帳戶支援」，且經認證的帳戶所發布的內容，有更大機會讓其他用戶瀏覽，協助有潛質的創作者擴大影響力，更快建立社群。

數千員工被評不合格 或涉裁員

Meta長期接獲大量虛假或冒名帳戶的投訴，新服務可望提升用戶的安全保障，並為Meta增加收入來源。自2021年蘋果iOS收緊對用戶的私隱保障，對社交媒體等的廣告推送加以限制，令Meta收入受到影響。去年2月，Meta曾估計，蘋果引入的私隱政策會導致Meta在2022年的廣告收入少收逾100億美元，相當於2021年總收入8%。

Meta本月早前表示，宏觀經濟形勢不明朗導致廣告需求疲軟，令去年第四季收入下降。多種因素正促使嚴重依賴廣告收入的Meta開源節流。《華爾街日報》引述知情人士稱，Meta在最近結束的一輪績效評估，給予數以千計員工不合格的評級，可能是Meta再次裁員的信號。

知情人士稱，Meta領導層預計，此次績效評分將導致更多員工在未來數周離職。消息指，倘離職人數不足，Meta將考慮新一輪裁員。Meta去年11月宣布解僱約1.1萬名員工，相當於員工總數的13%。Meta的新訂閱服務收入，將取決於多少用戶願意付費。截至去年底，FB平均每天有20億活躍用戶，而包括FB、IG、WhatsApp和Messenger在內的核心產品，每天有近30億活躍用戶。

Snapchat去年推訂閱服務

Twitter此前也推出了Twitter Blue藍剔訂閱服務，藍剔標記原本用於標示已完成身分驗證的知名用戶，不過普通付費訂戶只需符合綁定電話號碼等條件，也可獲得藍剔標誌。Twitter不會對這些訂戶進行身分核實。訂戶以網頁訂購的月費為8美元，通過蘋果iOS訂購的月費為11美元，付費後可享有編輯推文、減少接收廣告、發布較長的視頻，並將回覆或轉發內容置頂等權利。

此外，閱後即焚通訊軟件Snapchat也在去年推出月費3.99美元的Snapchat+訂閱服務，以獲取帖子閱讀量等功能。數據私隱公司Skyflow指出，訂閱模式反映社交媒體用戶以數據私隱換取免費服務的「魔鬼交易」即將結束。

（綜合報道）

[國際金融]