愛立信削成本 擬削1400職位

愛立信表示，已完成與瑞典工會的談判，並計劃透過一項自願計劃減少人手。未來幾天，管理層將向員工公布每個部門所受的影響。歐美科技企業近期出現裁員潮，以應對市場需求放緩。

愛立信上季利潤跌近四成，並警告由於經濟不確定性，美國等市場的電訊商推遲了5G設備的新訂單，預期將影響今年上半年表現。愛立信上次大幅裁員已是2017 年，當時解僱數千員工，以爭取擺脫虧損。

IEA憂下個冬季能源短缺

此外，國際能源署（IEA）警告，由於市場上新的液化天然氣供應相對較少，而中國今年的消耗量將會增加，令下一個冬季可能出現能源短缺。雖然冬季接近完結，歐洲已經脫險，但IEA預期在下個冬季，歐洲仍可能由於沒有足夠天然氣進口，以致處境困難，天然氣價格也有可能會再次推高。周一為美國總統日假期，美股休市。

（綜合報道）

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