梁天卓：有線退牌的兩問兩答

這裏有兩個問題，一個答案明顯，另一個似乎沒有什麼人問過。

問題1：為何有線要交還牌照？

在它的新聞稿中，有線表示這是由於「近年媒體市場結構急速改變，環球收費電視經營者及付費內容提供者競爭日益激烈」。

的確，在全世界串流平台興起後，各地免費和收費電視台的收視率都大受影響，本地電視台亦不例外，看看免費電視大台近年的收視就知道，而收費電視的用戶數目就更不用說。

與免費台存競爭 避免打自己人局面

另外，除了其他電視台和串流平台的競爭外，有線自己的收費和免費台之間亦是互相競爭的關係。

交還收費電視牌照其實在某程度上避免了自己人打自己人的尷尬局面。

問題2：為何有線仍要拓展免費頻道？

一個可能的答案是由於這些國際性的串流平台都不是「本地製造」，平台裏的「港產片」或「港產劇」數量並不是很多，換言之本地免費電視台面對的競爭並不如其他地方。

當然，這只是我的猜測，不過以我略有研究的音樂市場為例，雖然全球化增加了不同地方音樂的出口和入口貿易，但是音樂全球化並沒有令各地的本土音樂式微。有研究更發現，各地樂迷對本土音樂的偏愛在21世紀更是有增無減！

影響力還在 免費電視市場仍「有肉食」

事實上，雖然面對不少競爭，本地免費電視台仍然有一定的影響力：一方面大台的黃金時段劇集仍然有十幾廿點的收視；另一方面，另一本地免費電視台更是乘勢而起，還一手捧紅了Mirror和Error兩隊當紅組合。由此可見，本地免費電視市場仍然「有肉食」，有線集中拓展免費頻道並不似是無的放矢。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

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[梁天卓 經濟學爸]