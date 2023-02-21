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劉宇亮：A股興旺 內地券商股看俏

【明報專訊】A股上周四插水式下跌，可能與華興資本（1911）創辦人包凡失聯有關。業務層面上，華興包括了財務顧問、投行、投資、證券和財富管理等。由於華興資本過去參與騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）、百度（9888）、快手（1024）等多家科網企業的併購、融資、上市等事務，其失聯消息在資本市場引起哄動，令港股和A股的券商板塊有所回落。

近期內地多家上市公司亦指出，與其高層失去聯繫，至少有5家牽涉本港上市公司，當中尤以內房板塊為甚。至中證監上周五（17日）發布實施全面註冊制相關制度規則，取消發審委和併購重組委，對新股發行價格、規模等不設任何行政限制。這是中證監鬆綁境內外上市為重振IPO鋪路。

另為完善市場交易制度，增強市場活力韌性，北交所於昨日正式啟動股票做市交易業務。做市交易業務啟動有望進一步改善市場流動性，對於券商而言，北交所做市交易業務豐富了其做市業務種類，提供了新的利潤增長點，將增強券商的綜合金融服務能力。

人民銀行公布，中國1月份新增貸款4.9萬億元人民幣，高於市場預期的4.2萬億元人民幣。1月份，中國M2貨幣供應按年升12.6%，高於市場預期的升11.7%。國內M2創5年新高，再推出全面股票發行註冊制，加速了上市審批。在房地產狂潮過去，新的增量資金或將進入股票市場。

港股累計較大漲幅 獲利離場需求強

而港股市場已經累計了較大漲幅，市場獲利了結的需求也較為強烈。從估值的角度來看，A股市場對於外資的吸引力較大。從今年以來北向資金大幅流入超過1600億元人民幣可見，相反南向資金年內少幅流出約46億港元。A股興旺，內地券商板塊看俏。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]