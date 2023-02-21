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視可持續發展為己任 蘇黎世保險全方位實踐遠大目標

【Presented by：WAW Creation】根據由蘇黎世保險集團支持編制的《2023年全球風險報告》（註一），未來10年全球面對的10大風險中，與環境相關的風險佔了六個席位，並以「未能減緩氣候變化」風險居首，可見全球氣候危機迫在眉睫，不論是政府、商業機構或個人都應當更努力促進可持續發展，邁向低碳時代。擁有150年歷史的蘇黎世保險集團，近年大力推動可持續發展工作，包括應對氣候變化、支持社會智能化，以及支援客戶與員工適應社會的巨變和轉型。蘇黎世保險（香港）（「蘇黎世香港」）秉承集團的可持續發展策略，在公司營運與社區活動上全面動員，目標是成為全球最可持續發展企業之一。

Presented by：WAW Creation

 

蘇黎世香港行政總裁許金桂表示，集團通過 預防氣候風險來幫助社群抵禦氣候變化帶來的 影響。他指出，集團為首家支持《巴黎協議》 的保險企業，更加快於2030年實現內部營運碳 中和目標，比普遍的2050年目標提前20年，務 必在投資、營運、產品和服務方面加速轉型。 事實上，集團已獲得MSCI環境、社會和管治 （Environmental, social and governance，簡 稱ESG）的最高評級AAA，並為道瓊斯可持 續發展指數成員之一，足見集團是國際認證的 可持續發展企業。

許金桂強調，保險業的核心價值是幫助他人預早為未知的未來作好準備，好好保護身邊重要的人和事，這也是該集團整個歷史發展進程中的核心目標。「鑑於現今世界面臨挑戰的複雜性和規模，集團認為憑藉專業知識、能力和決心，應當貢獻更多，矢志成為世界上最可持續發展和具影響力的企業之一。」

承諾保護網絡數據 支援員工事業可持續發展

對於蘇黎世保險集團，可持續發展的關注點除了氣候變化，還包括應對社會急劇變化的趨勢對於每個人的影響，例如數碼化與個人私隱、企業員工的可持續發展。

近年社會加速數碼化轉型，智能設備和網絡的發達帶來更多方便，但亦帶來私隱外泄的新風險。集團認為社會的可持續發展必須照顧網絡安全和私隱，為處理資料及數據承擔更大責任，因而著力研發嶄新服務和產品來支持及配合智能社會的發展。集團承諾保護客戶的個人數據，絕不共享私隱，更不會以客戶資料作任何買賣，並保證只會透過數據分析來增強客戶體驗，亦會繼續透過風險管理，優化保險計劃來提升網絡安全。

全球的工作模式正經歷重大變化，在新冠疫情開始後尤其顯著，故此員工事業的可持續發展亦為集團的核心考慮，並致力為不同的員工提供支持。為保障員工健康，早於疫情爆發初期，蘇黎世香港利用本身的資訊科技建設，第一時間推出靈活辦公模式，並根據疫情發展彈性處理在家工作安排。此外，為了讓員工在不斷轉變的工作場所中感受到安全感和被受信任，集團制定了一套保障員工發展的機制，例如著重員工科技應用和數據運用的技能提升和發展、減少外聘及外判工作，亦不會因經濟利益以低價聘請員工，讓員工的工作機會得以持續和不易被取締，並確保集團根據當前和未來的市場需求提供合適工作機會。

集團明確評估框架 量化地區成果

許金桂稱，集團制定了明確的可持續發展目標、戰略、行動計劃、績效管理工具以及治理結構，務求在全球業務中取得可衡量的成果，同時還實施了嚴格的評估框架和工具來量度每個辦公室的碳足跡，例如規範綠色企業投資及綠色保險承保、於2029年前全面轉用電動車、使用100%再生能源等指標均全球適用。

在香港，公司近年積極於內部營運及客戶體驗方面減少用紙，如推廣電子付款、網上交表及下載資料、縮減文件數量等，經過兩年的努力，已成功將耗紙量減半，來年更計劃進一步減少20%用紙量。為節省能源及減廢，辦公室內已安裝各項省電、省水、回收裝置及系統，同時實施靈活工作模式及會議安排，讓同事在家工作，減少了69%通勤相關的碳排放。

負責任投資亦是公司引以為傲的原則之一，公司與已簽署「負責任投資原則(PRI)」的資產管理公司合作，並目標於2025年前將涉及高碳派放的企業投資減少25%（註二）。

與客戶、合作伙伴、員工及社區一同創造可持續發展社會

蘇黎世香港在港服務超過60年，肩負責任 為香港創建更美好的未來，並帶領合作夥 伴、客戶、員工及社區一同改變，繼續拓展 環境、社會和管治 (ESG) 範疇，實現一個更 可持續的社會。

蘇黎世香港是首間將綠色元素融入家居和 汽車保險的保險公司，鼓勵客戶以較環保及 符合經濟效益的方式維修或更換損壞的裝 置。公司亦十分關注客戶的綠色投資需要， 不斷增強投資相連壽險產品中的投資組合， ESG投資選項數量更是全港數一數二。為協 助企業客戶管理氣候風險，成立了Zurich Resilience Solutions，為全球企業客戶提供 風險管理諮詢服務，應對嚴峻的氣候挑戰， 以減少潛在損失和對社區的影響 ，鞏固業務 和社會的可持續發展方向。

員工參與是蘇黎世香港創新和實踐可持續發展措施的關鍵之一，亦有不少由下而上推動的活動，例如由同事發起的可持續發展分享會、問答比賽、清潔沙灘義工活動等等。於2022年9月，有高達75%的香港員工參與了「氣候變化月」活動，突顯蘇黎世香港已將可持續發展植根在企業文化之內。為了加深同事對議題的認識，公司更資助員工進行培訓及取得相關資歷。

蘇黎世香港於社區層面亦不遺餘力，持續關心社區，例如於疫情期間捐款予博愛醫院、向弱勢人士捐贈物資、持續舉辦遙距及實體義工活動等，又每年贊助學界3人籃球比賽，以乎合國際標準的比賽場地及籃球作賽，推動本地青少年運動發展，培育下一代運動員。

許金桂表示，可持續發展並非只是一個口號，也非單一企業或個人能達成的目標，所以蘇黎世香港會繼續發揮企業的影響力，帶動客戶、合作伙伴、員工及社區一同努力，作出實質的改變，攜手創造一個可持續發展的社會。

 

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