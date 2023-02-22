匯控擬恢復派季息 明年再派特別息 稅前少賺7%勝預期 今明年派息率50%

明報記者 歐陽偉昉

匯控並宣布派第二次股息0.23美元，全年共派息0.32美元，勝預期的0.3美元。匯控昨午公布業績後股價一度衝上59.45元，見2019年7月以來新高，但之後即轉跌，收報57.6元，下跌1.96%。匯控在倫敦股價則做好，截至晚上10時折合每股61.2港元，較港股收市高6%。

匯控倫敦股價較港收市高6%

匯控截至去年底的普通股權一級資本比率為14.2%，較第三季末回升0.8個百分點，回復14%至14.5%的中期目標範圍。鑑於去年底資本生成狀况 ，將提前在5月公布首季業績時考慮回購。此外，今年底完成出售加拿大業務後，所得款項優先用於特別股息，其餘額外資本除分配至內部增長及投資機遇，也可能做額外回購。

祈耀年表示，該行過去3年已完成首階段轉型，有更好盈利基礎，並收緊成本紀律。他指季度派息將如過去在首三季派發相同金額，並在末期派較高股息，不過他拒絕給予今年首季股息指引。

受惠美國加息 淨息差擴0.28厘

撇除出售法國零售業務減值入帳等影響，匯控去年全年經調整除稅前利潤按年上升16.54%至240.1億美元，好過市場預期的237.3億美元。盈利增長主要受惠美國加息帶動淨息差上揚，去年淨息差擴0.28厘至1.48厘，單計第四季為1.74厘，按季增0.17厘。

預期今年淨利息收入增一成

就今年表現，匯控預期淨利息收入至少有360億美元，即按年增長10.4%。財務總監艾橋智補充，近期有見客戶存款轉向定期，存息存在競爭，加上港元拆息近期偏軟，雖預期是暫時性，不過仍會拖累淨利息收入，他們仍需評估上述影響與預期有多少差別，因此給予較審慎的指引。但他認為淨利息收入有潛在上修因素，包括美國繼續加息。目前該行預期英美均會再加息一至兩次，每次0.25厘，惟基於過去數周美國經濟數據強勁、通脹和就業具韌力，最終加息幅度或會高於預期。

高盛維持匯控「買入」評級，目標價為70元，該行認為匯控第四季度業績穩健，預計股價反應溫和至略微積極。匯控提加快資本回報，不過部分利好被謹慎信貸成本指引所抵消。