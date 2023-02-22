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上季撥備增33% 指內房情况改善

【明報專訊】去年中國內地房地產開發商債務問題惡化，匯控（0005）去年第四季錄14.27億美元撥備，按季增撥32.74%，按年更增2.17倍，主要是2021年同期匯控有新冠疫情相關回撥。行政總裁祈耀年表示，去年12月撥備時內房市場情緒相對負面，因此撥備增加，不過情况在今年1月已有改變，因為內地政策為內地發展商提供更多流動性，更為重要是離岸貸款，即他們在本港借取的貸款也能受惠政策。

祈耀年：將有更多裁員計劃

匯控去年全年預期信貸損失錄得35.92億美元，2021年則有9.28億回撥。以信貸損失撥備佔客戶貸款平均值比率計算，去年第四季和去年全年分別為0.55%和0.35%。匯控指，去年第四季撥備，有5.98億美元與內地商業房產貸款有關。

隨着內地推出有利房地產措施，祈耀年對內房情况維持審慎，料需一段時間處理，惟目前已較去年底樂觀，中國商業房地產行業的持續挑戰將減退。不過他指出，環球經濟特別在西方有不少不確定性，因此較適合給予較保守的撥備指引，預期今年信貸損失提撥佔客戶貸款總額平均值將約為0.4%，即在中長期水平0.3%至0.4%的上限，並會繼續密切監察情况。

截至去年底，匯控內地商業房產貸款風險敞口有167.63億美元，較去年6月底降30億美元。單計記帳在香港的離岸貸款則為93.78億美元，較去年6月底降24億美元。在模擬下行情况，以截至去年底的香港風險敞口，撥備或會再增10億美元。

此外，匯控今年經調整成本目標為按年增約3%，較去年增1.2%略高，包括最高3億美元的遣散費，祈耀年指未來在節約成本方面絕不鬆懈，未來將有更多裁員計劃，惟亞洲業務仍在增長，不會在當地大規模裁員。