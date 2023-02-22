CEO：港經濟重啟 利潤料勁增

去年港利潤貢獻集團35%

去年香港業務全年淨手續費收入按年下跌25.45%，至29.06億美元。祈耀年表示，隨着經濟前景改善，今年1月初財富管理活動有所上升，業務見早期復蘇迹象，投資者開始返回市場。至於淨利息收入則增長強勁，全年按年上升36.56%至99.28億美元，單計第四季升達75.65%至32.32億美元，抵消客戶貸款總額按年下跌5.41%至2960億美元的影響，惟該行指去年下半年貸款需求受壓。

另外，下半年港元拆息急升，大行難免也要推高定息吸存，客戶存款從低息的往來及儲蓄戶口（CASA）轉至定期。截至去年底，匯控香港定期存款佔比按年上升16個百分點至22%，其中匯豐定存佔比升13個百分點至18%，恒生（0011）佔比則升22個百分點至34%。

總結匯控各地區業務，亞洲除稅前利潤按年上升12.04%至137.24億美元，其中內地業務按年上升1.95%至33.98億美元，歐洲受出售法國零售業務入帳影響，按年盈轉虧4.15億美元，中東北非按年增19.47%至17億美元，北美按年增21.25%至16.66億美元，拉美按年增9.53倍至8.53億美元。